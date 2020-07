El Ayuntamiento mantiene un encuentro con empresarios y sindicatos en su estrategia de atracción de inversión

En esta reunión virtual, organizada en colaboración con Promálaga y Fundación Ciedes, participaron la concejala de Turismo, Promoción de Inversión y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez; el manager Área de Estudios de 'Great Place to Work', Álvaro Martínez; la secretaria general y vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez; el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz; y el secretario general de UGT en Málaga, Ramón Sánchez-Garrido.

Durante el seminario, celebrado bajo el título 'Málaga: mejor sitio para trabajar', se pusieron en común las fortalezas del tejido empresarial malagueño, empresas que generan un entorno de confianza y acciones para la reactivación, dentro del objetivo de potenciar una economía local dinámica y resistente.

La consultora internacional 'Great Place to Work' presentó en dicho encuentro el proyecto sobre las empresas de Málaga que finalizará con un ranking de las mejores de la ciudad. La publicación del informe final, 'Ranking Best Workplaces in Málaga', ayudará a reforzar la imagen "de que las empresas del ecosistema de Málaga Valley apuestan por sus empleados y son un excelente lugar para trabajar, lo que también contribuye a atraer y retener talento".

Igualmente, se abordó la relación entre empresa y empleado para el éxito de todos los agentes involucrados. Por ello, el Ayuntamiento de Málaga invitó a los representantes de la CEM y de los sindicatos CCOO y UGT con el fin de intercambiar experiencias y potenciar sinergias.