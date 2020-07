Rosalía se somete a una prueba PCR y las redes le advierten: "Está muy mal hecha"

Rosalía ha compartido este viernes en su perfil de TikTok el momento en el que se sometía a una prueba PCR. En el vídeo, la cantante celebra junto con una amiga que ha dado negativo, pero algunos usuarios no han querido cantar victoria ya que, según advierten, el test se le ha realizado de forma incorrecta.

Así lo ha explicado el popular usuario de Twitter conocido como Enfermera Saturada: "La toma de muestras está muy mal hecha. Los enfermeros van mal protegidos y encima introducen mal el hisopo. El resultado es negativo. Lo raro sería que diese positivo".

"Si Rosalía necesita hacerse la prueba, debería repetirla", ha añadido el tuitero, que no ha dudado en tirar de humor a la hora de compartir sus explicaciones. "Cómo hacerse una PCR malamente", ha dicho.

Cómo hacerse una PCR #malamente:

-@rosalia se somete a un test PCR. Supongo que sus motivos tendrá, ahí no voy a entrar.

-La toma de muestras está muy mal hecha. Los enfermeros van mal protegidos y encima introducen mal el hisopo.

-El resultado es -. Lo raro sería que diese + pic.twitter.com/ylwzX4NXBM — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 8, 2020

De este modo, los usuarios han respondido al tuit explicando cuál es la forma correcta de hacerse la prueba. "Está guapísima, pero solo le sacaron los mocos con ese hisopo. Se debería hacer de este modo", ha apuntado un tuitero, que ha compartido una imagen para explicar el procedimiento de la PCR.

"Como si tienes tos y te rascas, vaya", "a mí el hisopo me llegó hasta el cerebro... Algo no cuadra..." o "tiene que ser mentira. No puedo creer que a estas alturas la muestra se tome así de mal. O eso, o yo estoy tratando de pasar la silla turca y de ahí bajar hasta el colon" son algunos de los comentarios que se leen.

Por si os estáis preguntando cómo deberían habérselo hecho, el hisopo se introduce hasta la empuñadura 🤣 (bueno, tanto no pero casi).

Si la toma de muestras se realiza mal, el test no sirve de mucho. Así que si Rosalía necesita hacerse la prueba, debería repetirla. pic.twitter.com/NyMMJA99z7 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 8, 2020