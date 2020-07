"No fui invitada", protesta Mercedes Fernández (PP) sobre el acto del Principado en recuerdo de las víctimas de COVID-19

El Principado de Asturias, con su presidente Adrián Barbón a la cabeza, ha rendido este viernes un sentido homenaje a las víctimas del coronavirus en la región con la inauguración del memorial 'El texu de l'alcordanza', que desde hoy permanece en las inmediaciones del Hospital Central Universitario, HUCA.

Al acto han asistido todos los miembros del Gobierno asturiano, así como diputados naciones como Adriana Lastra o María Luisa Carcedo; diputados de todos los grupos parlamentarios asturianos; diputados del PP y Foro nacionales; la delegada del Gobierno, representantes de la Judicatura, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el alcalde de Oviedo o el Arzobispo entre otras autoridades.

Entre los representantes del PP estaban la portavoz en la Junta General Teresa Mallada y miembros de su grupo parlamentario, además de la diputada nacional Paloma Gázquez. También estaban presentes los senadores sociales María Fernández Álvarez y Francisco Blanco.

No estaba entre los asistentes la senadora 'popular' Mercedes Fernández, ex presidenta del partido en Asturias, que ha mostrado su malestar por no haber sido invitada al acto de homenaje en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

"Cómo me hubiese gustado asistir al homenaje a nuestras víctimas del COVID-19 como Senadora, pero se ve que hubo restricciones en la convocatoria y no pudo ser..., vamos me refiero que NO FUI INVITADA", ha escrito la senadora resaltando que no fue invitada con letras mayúsculas.