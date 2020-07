Coronavirus.- Educació comprarà 300.000 mascaretes infantils reutilitzables per 585.000 euros

20M EP

El ple del Consell ha aprovat la declaració d'emergència de la contractació per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport del subministrament de 300.000 mascaretes infantils reutilitzables, per import de 585.000 euros, així com el servici de desinfecció de les instal·lacions de la seu central d'aquest departament, al que es destinaran 63.525 euros.