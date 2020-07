Un únic jutjat de València investigarà al presumpte assassí de Marta Calvo per diverses morts

La família de Marta Calvo i la Fiscalia eren partidàries que s'unificaren els procediments per a guanyar en agilitat i en eficàcia, i així ho ha entès també el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 d'Alzira, que porta el cas de la jove desapareguda a Manuel.

Aquesta jutgessa ha dictat una interlocutòria per la qual acorda inhibir-se de la causa en favor del Jutjat d'Instrucció número 14 de València que investiga la mort d'una altra dona a mans suposadament de Jorge Ignacio P.

La Fiscalia va indicar en el seu informe que els fets objectes de tots dos procediments, així com el que se segueix en el Jutjat d'Instrucció 20 de València per la defunció d'una tercera víctima, tenen relació entre si perquè haurien sigut comesos pel mateix investigat utilitzant el mateix 'modus operandi'.

La jutgessa d'Alzira comparteix els arguments del ministeri públic i considera que es donen els pressupostos per a acordar l'acumulació interessada de conformitat amb l'article 17 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LEC).

Fins ara eren tres els jutjats que investigaven successos relacionats amb Jorge Ignacio P., qui es troba a la presó provisional per la mort de Marta Calvo, qui es va citar amb l'acusat i després va manar a sa mare un missatge amb la seua ubicació.

El detingut assegura que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment la va esquarterar i va distribuir les seues restes per contenidors. El cos se segueix buscant, encara que per als investigadors perdia força la versió de l'esquarterament oferida per l'acusat.

Un altre jutjat investigava l'homicidi d'una dona en una vivenda de València el 15 de juny. Es tracta del cas d'una dona, colombiana de 26 anys, que exercia la prostitució i va aparéixer morta en un domicili de la ciutat.

I hi havia un tercer jutjat, el 14 de València, que investigava una altra defunció d'una altra dona que podria tindre relació amb Jorge Ignacio. Quan es va conéixer el cas de Marta Calvo, agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional van iniciar una revisió d'altres fets, entre ells, la mort d'una dona que també exercia la prostitució en una casa de cites de l'Eixample i que va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València.

La jove va ser trobada per les seues companyes convulsionant el 25 de març després d'haver mantingut relacions amb un client que va eixir precipitadament de la vivenda. Les companyes de la dona havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client. L'autòpsia va revelar que la morta va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents.

La Policia va acabar tenint coneixement, per una via indirecta, que aquesta persona podia ser Jorge Ignacio P.J. En eixes dates no va arribar a ser ni interrogat ni investigat i, amb posterioritat, en transcendir la desaparició de Marta, es va reobrir el cas.