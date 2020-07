Puig apela a la "corrresponsabilidad" en el uso de mascarillas y apunta que "no se puede normativizar todo"

Así lo ha manifestado en atención a los medios tras una reunión con la coordinadora general autonómica de Podem, Pilar Lima, al ser preguntdo por los medios por la obligatoriedad de la mascarilla que ya plantean en varias comunidades autónomas como Cataluña y Baleares.

"No se puede estar normativizándolo todo", ha considerado el jefe del Consell, que ha añadido que "hay espacios en los que el sentido común y la responsabilidad de las personas es fundamental".

Puig ha destacado "el mensaje claro de que el uso de la mascarilla cuando no hay distancia interpersonal es absolutamente necesario", pero ha agregado que "hay muchas cuestiones que no hace falta normativizar para saber que hay que hacerlo". "Yo no quiero aspirar a una sociedad en la que se nos diga permanentemente todo lo que tenemos que hacer", ha reflexionado.

No obstante, el presidente de la Generalitat ha apostillado que no descarta asumir nuevas medidas si se producen momentos de "mayor intensidad de la pandemia", algo que en este momento no ve necesario en la Comunitat.

"Nosotros somos partidarios de tener la máxima precaución posible porque en estos momentos el virus está ahí fuera" y ha vuelto a recordar medidas de seguridad como la distancia, lavado de manos o la ventilación.

"El verano es un buen momento para recobrar una cierta referencia social y por tanto, tener más contacto, pero con las precauciones necesarias", ha asegurado Puig, que ha remarcado que "hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz hay que tomar las máximas precauciones".

CIUDADANOS "EXTRAORDINARIAMENTE SENSATOS"

El dirigente autonómico ha recordado que los ciudadanos de la Valenciana "han demostrado ser extraordinariamente sensatos y prudentes y han hecho un gran ejercicio de responsabilidad", ya que, "el 92% de la población ha seguido el confinamiento".

En cuanto a la responsabilidad social de los jóvenes, Puig ha destacado que desde la Conselleria de Sanidad se les insta a que tomen todas las precauciones necesarias, ya que puede haber "momentos de cierta relajación", sobre todo en los entornos nocturnos.

"Es una cuestión de solidaridad. No podemos perder la perspectiva de que está pendiente aún la solución final de la pandemia", ha señalado el presidente de la Comunitat y ha asegurado que "se está haciendo un gran esfuerzo" pero "los tiempos de la ciencia no son posibles de atajar y hay que seguir unos procedimientos".

Ha concluido explicando que "lo que se está evaluando por parte de Sanidad y expertos es ver cómo se van dando pasos hacia delante". "Ahora hay una serie de rebrotes en España que en la Comunitat Valenciana tienen un efecto bastante controlado, pero hemos preferido esperar unos días" y si es posible la semana que viene continuar avanzando en una mayor apertura en "alguna actividad económica, social o cultural".