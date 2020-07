Martínez Dalmau assegura que el decret llei per a ampliar el parc públic de vivenda es convalidarà sense modificacions

Martínez Dalmau s'ha pronunciat en aquests termes davant els mitjans a Castelló, després de presentar el programa 'Reconstruïm pobles' i en ser preguntat si el decret llei va a patir alguna modificació com a conseqüència de les crítiques rebudes.

"El decret llei ara té una potencialitat molt gran que després podrà ser desenvolupat amb altres normes", ha subratllat Martínez Dalmau, qui ha aclarit que el mateix "ha passat per totes les garanties democràtiques i normatives de la Generalitat, ja que ha estat participat en el marc del Botànic, informat favorablement per l'Advocacia de la Generalitat i han participat tots els agents que són operadors en temes immobiliaris".

Per tant -ha dit- "està molt participat i arriba amb tota la força de ser un decret que pot transformar les polítiques de vivenda i donar-nos les ferramentes que necessitem per a poder ampliar els parcs públics de vivenda".

Segons ha explicat el conseller, el decret llei d'ampliació del parc públic valencià és possiblement la norma "més important" que es publica en matèria de vivenda enguany. "És fonamental perquè desenvolupa un mecanisme d'adquisició de vivenda pública que fins ara no s'havia utilitzat, que és el tempteig", ha afegit.

Martínez Dalmau ha recordat l'operació de compra de la Generalitat sobre un paquet de vivendes que el Banc de Sabadell anava a vendre un fons d'inversió, mitjançant la qual s'incorporaran al parc públic un total de 218 immobles.

Així mateix, ha destacat que com la intenció és duplicar el parc públic de vivendes en 10 anys, "que és el mínim per a poder tindre un dret a la vivenda a la Comunitat Valenciana", cal fer-ho "mitjançant mecanismes d'adquisión de lots de cases que directament puguen incorporar-se al parc públic valencià, tant de la Generalitat com dels ajuntaments".