Gutiérrez (PSOE) cree que la crisis del COVID hace necesario "acelerar" en C-LM la Ley de Desarrollo Rural

"Pretendemos presentar el borrador de la ley en los próximos meses y tenerla aprobada esta legislatura", ha asegurado Gutiérrez, que se ha trasladado este viernes en Alcolea del Pinar acompañado del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de esta provincia para que el mundo rural y la lucha frente a la despoblación.

En este punto neurálgico situado entre Sigüenza y Molina, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos ha señalado que "de esta crisis económica los pueblos de Castilla-La Mancha van a salir no con más recortes como hizo el PP sino con más servicios y más oportunidades".

Por ello, ha querido mostrar a los alcaldes de estas comarcas el compromiso "inamovible" de su formación con el mundo rural, tras tachar al PP de Paco Núñez de "hipócrita" por la posición que quiere adoptar ahora cuando su formación ha apostado por los recortes.

En referencia a la ausencia en el encuentro de Soria sobre despoblación y las críticas en este sentido de Núñez, Gutiérrez ha dicho que el PP quiere crear polémica donde no la hay, reclamando al líder 'popular' que se una al grito de Castilla-La Mancha y de otras comunidades como Aragón para que el reparto de fondos europeos se haga no por provincias sino por comarcas. Y es que tal y como está fijado el reparto ahora, Guadalajara no entra.

De su lado, Bellido ha apoyado también las reivindicaciones en defensa del transporte en el medio rural para que no se pierda y se ha mostrado satisfecho por la sensibilidad del Gobierno de la nación a las peticiones realizadas, sin negar que hay que seguir luchando para que no se pierda ningún servicio público en el mundo rural en un verano en el que los pueblos van a estar "paradójicamente" más poblados debido a la pandemia.