La Delegación del Gobierno reforzará el dispositivo de recepción de inmigrantes con más agentes

Vélez ha recordado que estuvo este jueves en Madrid tratando el tema con el Ministerio del Interior porque, "aunque se están haciendo las cosas muy bien por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil", cree que "es verdad que se necesita un refuerzo adicional".

"Es verdad que hay que mejorar, no cabe duda, en todos los conceptos, y para ello vamos a preparar un refuerzo a partir de ya", según Vélez, quien ha insistido en que ese refuerzo consistiría en tener más agentes, sobre todo, y también en estrechar la colaboración con Salvamento Marítimo y con Cruz Roja.

Así, se va a proceder a movilizar en otro espacio diferente del Puerto de Cartagena y se van a poner unas carpas "adecuadas" para "poder tener separados a los inmigrantes por pateras y poder tener un control máximo de la situación".

"Todos sabéis que durante las 72 primeras horas, es competencia nuestra y tenemos que asegurar que todo esté perfectamente; y así se está haciendo", ha asegurado Vélez.

A Vélez le da "pena" que se ponga "en tela de juicio" el "gran trabajado de profesionales como el que está haciendo la Policía Nacional en el puerto de Cartagena" con el único fin de "atacar políticamente y crear una situación crítica política alrededor" del delegado. "No lo voy a permitir, me cueste lo que me cueste", ha aseverado.

CIERRE DEL CIE

En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Vélez ha considerado que "vivimos en una Región de bombo y pandereta por los gobernantes que tenemos, no por los ciudadanos, que es una comunidad maravillosa en todos los conceptos".

"Es sorprendente que el presidente del Gobierno de nuestra Región y algunos consejeros pregunten qué está pasando con el delegado del Gobierno, que no abre el CIE", según Vélez, quien recuerda que este Centro "está cerrado porque no puede estar abierto, porque las nombras hay que cumplirlas".

Así, recuerda que "estamos sujetos a la Ley Orgánica que se aprobó precisamente con un Gobierno del PP, siendo presidente en aquel momento José María Aznar", y lamenta que "ahora, el Gobierno regional del PP, sustentado por Cs y, en algunos momentos, por Vox, nos viene y nos pide explicaciones".

"Está cerrado porque nosotros somos cumplidores de las sentencias judiciales, y el Gobierno regional y el presidente debería de saber que, por sentencia judicial, el CIE está cerrado, y porque la ley no nos permite tenerlo abierto", ha remarcado.

Vélez se ha preguntado si el Gobierno regional le pide incumplir las normas porque "está tan acostumbrado a no cumplir la ley ni las sentencias ni las normas que es de aplicación a todos los ciudadanos".

"Nosotros estamos trabajando en nuestras 72 horas que tenemos para solucionar todos los aspectos administrativos y demás de los inmigrantes que vienen", ha señalado Vélez, quien destaca que, evidentemente, el Gobierno regional "ha sacado una orden en la que dice que tienen que pasar a hacer una cuarentena".

En este sentido, Vélez "espera y desea" que el Gobierno regional, que es quien da la orden para que se realice esa cuarentena, "tenga los servicios adecuados para que las pueda mantener".

"Porque, que nadie se olvide, los inmigrantes, cuando pasan 72 horas, son personas libres", ha remarcado Vélez "por si no se ha enterado algún miembro del Gobierno regional y, sobre todo, el presidente Fernando López Miras".

"Si el Gobierno regional entiende que los inmigrantes tienen que hacer una cuarentena, espero y deseo que, igual que tienen el albergue de El valle, tengan otros centros apropiados para que puedan permanecer esas personas los días necesarios", ha subrayado.

A la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, le ha pedido "menos fotos y más preocuparse por la situación que tienen en Cartagena". Así, ha señalado que tienen "grandes profesionales" en la Policía Local que están haciendo "el mismo buen trabajo, cada vez con menos efectivos y menos horas".

"Que se lo hagan mirar porque el único apoyo que hemos tenido en los últimos años en el tema de inmigración en el Puerto de Cartagena han sido unos aseso portátiles, unas vallas y unas sillas; y si buscáis en la hemeroteca encontraréis miles de fotografías de la alcaldesa".

"Lo que no me parece bien es que ponga en duda la responsabilidad, el trabajo y el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar hacer política barata con respecto al tema de los migrantes", ha señalado Vélez, quien cree que "además de hacer vídeos cantando y hacerse fotografías, hay que preocuparse por la gestión real que quiere la ciudadanía".