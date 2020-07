Bonig, sobre que Oltra actue en la residència d'Alcoi i no en altres:"Busca un titular per a tapar la seua responsabitat

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha qüestionat que la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, actue en unes residències, plantejant la reversió de la d'Alcoi, i no en altres com les de Borriana o Morella. Al seu juí, la vicepresidenta del Consell busca "un titular per a amagar i tapar la seua responsabilitat" en la gestió d'aquests centres durant la pandèmia.