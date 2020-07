TikTok eliminó 49 millones de vídeos a escala mundial durante la segunda mitad de 2019 por violaciones de contenido

Durante la segunda mitad del año pasado -del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019-, TikTok eliminó un total de 49.247.689 vídeos a escala mundial por incumplimiento de las Normas de la Comunidad o los Términos de Servicio.

Una cifra, casi 50 millones, que es bastante impactante, pero aún lo es más si se tiene en cuenta que, según la propia compañía, representa menos del 1% de la totalidad de los vídeos creados por sus usuarios.

Estos y otros datos han sido compartidos por la empresa propiedad del gigante chino ByteDance en su segundo informe de transparencia -el primero fue publicado en diciembre de 2019-.

“Nuestros sistemas captaron y eliminaron proactivamente el 98,2% de dichos vídeos antes de que algún usuario los denunciara. De entre esos vídeos, el 89,4% se eliminaron antes de que ningún usuario los viera”, afirma el informe.

Este comunicado se produce en medio de una intensa crisis para la plataforma, después de que India prohibiese esta y otras 58 aplicaciones de origen chino y de que Estados Unidos y Australia hayan planteado la posibilidad de hacerlo en sus mercados también.

Curiosamente, en una tabla compartida por la compañía en la que se muestran los territorios con el mayor volumen de vídeos eliminados, India es el país en el que más contenido se ha borrado -16.453.360-, seguido de EE. UU. -4.576.888-. Los tres siguientes son Pakistan, Reino Unido y Rusia.

A finales del año pasado la compañía comenzó a desplegar “una nueva infraestructura de moderación de contenidos” que les permite ser “más transparentes” al informar sobre las razones por las cuales estos vídeos se eliminan de su plataforma: “Cuando un vídeo incumple nuestras Normas de la Comunidad, se etiqueta con la política o políticas que viola y luego se retira. Esto significa que el mismo vídeo puede aparecer en varias categorías”, dicen.

Durante el mes de diciembre, el 25,5% de los vídeos retirados correspondían a la categoría de ‘desnudos y actividades sexuales en adultos’.

El 24,8% incumplieron sus políticas relativas a la seguridad de los menores, que incluyen contenidos que muestran “comportamientos nocivos, peligrosos o ilegales por parte de estos, como el consumo de alcohol o drogas”, así como contenidos “más graves” sobre los que se toman “medidas inmediatas para retirarlos, eliminar las cuentas e informar al National Center for Missing and Exploited Children y a las fuerzas de seguridad según corresponda”.

Los contenidos que contienen ‘actividades ilegales y bienes regulados’ constituyen el 21,5% de los vídeos eliminados. Además, el 15,6% de los vídeos retirados violaron su política de ‘suicidio, autolesiones y actos peligrosos’ que principalmente se reflejan en la eliminación de challenges peligrosos. Del resto de los vídeos retirados, el 8,6% violó su política de ‘contenido violento y gráfico’; el 3% entró dentro de su política de ‘acoso e intimidación’; y menos del 1% contiene contenido que violaba sus políticas sobre ‘discursos de odio, integridad y autenticidad, y personas y organizaciones peligrosas’.

Respuesta a solicitudes gubernamentales y jurídicas de información

“En situaciones de emergencia limitadas, TikTok proporcionará información de los usuarios sin proceso legal, cuando tenemos razón para creer de buena fe, que el proporcionar esta información es necesaria para prevenir riesgo inminente de muerte o lesiones físicas serias a cualquier persona”, dice la compañía.

De nuevo, en este apartado los países que se llevan la palma son India, con un total de 302 solicitudes de información durante el segundo semestre de 2019, y EE. UU., con un total de 100 solicitudes de información durante el segundo semestre de 2019. La tasa de cumplimiento de esas solicitudes fue de un 90% y de un 82% respectivamente.

Los siguientes países en número de peticiones, aunque muy alejados de estos, son Japón -16-, Alemania -15- y Noruega y Reino Unido -ambos con 10-. La tasa de cumplimiento de esas solicitudes fue de un 50% para Japón, de un 13% para Alemania y de un 20% para Noruega y Reino Unido.

“En ocasiones recibimos solicitudes de Gobiernos y otros organismos institucionales para eliminar contenido de nuestra plataforma, como requerimientos relacionados con leyes locales relativas a la prohibición de obscenidades, discursos hirientes de odio, contenido adulto u otras temáticas similares. En estos casos, revisamos el material teniendo en cuenta nuestras Normas de la Comunidad, los Términos de Servicio y la legislación aplicable en cada situación para proceder de la manera más apropiada. Si atendiendo a esos criterios, consideramos que esas solicitudes no son legalmente válidas o no violan nuestras normas, nos reservamos el derecho a no actuar sobre el contenido reportado”, cita el informe.

En este caso fue Países Bajos el territorio en el que más cuentas se eliminaron, con un total de 78 cuentas eliminadas en una única petición del Gobierno. Le sigue India: de 30 peticiones del Gobierno sobre un total de 35 cuentas, se eliminaron 28.

Eliminación de contenido por atentar contra los derechos de autor

Las Normas de Comunidad y los Términos de Servicio de TikTok prohíben cualquier contenido que atente o vulnere la propiedad intelectual de terceros. Tras recibir la correspondiente y válida notificación del titular de los derechos de una posible vulneración de los derechos de propiedad intelectual, TikTok retira el contenido infractor “en el tiempo y la forma adecuad”a.

Durante los seis últimos meses del pasado año se notificaron 1.338 infracciones de Copyright, siendo 82,6% el porcentaje de solicitudes donde se eliminó algún contenido.

