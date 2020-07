¿Pueden retirar el derecho al voto a los positivos por Covid-19?

El Gobierno vasco ha anunciado este viernes que impedirá el voto este domingo en las elecciones autonómicas a aquellas personas que hayan dado positivo por PCR o estén a la espera del resultado de la misma. Según los cálculos de la Consejería de Sanidad, se trata de unas 200 personas. Pero el derecho al voto es uno de los recogidos por la Constitución como fundamentales. ¿Puede en efecto retirarse este derecho? Esto opinan los expertos, que coinciden en ver con cautela la decisión del Gobierno vasco.

Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas, cree que un derecho como el del voto "no se puede limitar en ningún supuesto". La profesora Álvarez admite que se trata de un supuesto "muy complejo a efectos constitucionales", y que hay que ser "muy cautelosos", pero explica que las personas afectadas podrían recurrir.

Álvarez recuerda que ni siquiera en los casos de estado de excepción o de sitio se pueden limitar derechos fundamentales y que, en todo caso, no entra en las capacidades de un Gobierno autonómico hacerlo: "Habría que esperar a la Junta Electoral Central y al Tribunal Constitucional", sentencia.

También escéptico se muestra Juan Antonio Megías, excatedrático de Constitucional en la Universidad Católica de Murcia: "Son los tribunales los que pueden privar de un derecho", recuerda Megías, que aclara que, en todo caso, lo que corresponde a un Gobierno, en este caso autonómico, es garantizar que todos los electores puedan ejercer su derecho a voto.

Megías, que es letrado de la Comunidad Autónoma de Murcia, cree que esta prohibición podría ser "impugnable" y recuerda que en otros casos, como en el de personas impedidas, se pone a disposición las mesas electorales. "Hasta los presos pueden votar", recuerda el jurista.

Joan Lluis Pérez Francesch es catedrático de Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona. Considera "interesante" y "complicada" la situación generada, pero cree que una prohibición del derecho al voto "tiene poca base constitucional".

Pérez recuerda que el del voto es "un derecho fundamental de configuración legal, es decir, que se 'rellena' con lo que digan las leyes, en este caso la ley autonómica vasca". Este derecho "sólo puede ser limitado por una ley", recuerda el profesor Pérez, pero incluso en este caso, cree que es "desajustado a la Constitución".

El profesor Pérez cree que lo que habría que hacer es "articular un sistema para que estas personas puedan votar, no de entrada impedírselo. Es una vía muy drástica, propia de estos momentos de excepcionalidad, pero me parece preocupante", asegura.

Pérez, que recuerda que el Tribunal Constitucional no actúa de oficio y no habría tiempo a que atendiera un recurso, critica la "falta de capacidad para encontrar medidas. Quizá no haya ninguna, pero que digan que se han esforzado". "Prohibir es lo último", dice, al tiempo que opina que es una manera de "estigmatizar a un colectivo, como a los apestados de la Edad Media".

El profesor Pérez cree que se deben facilitar medidas como el voto por correo o el voto electrónico antes que tomar una medida que califica como "un poco bestia". "Es muy peligroso", dice, además, porque sienta un precedente que, a su juicio, puede dar paso a "actitudes fascistas".