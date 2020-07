F1.- Oltra avisa que "queda encara recorregut judicial" en el cas de Valmor i insisteix en el "dany econòmic"

20M EP

La vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha volgut deixar clar que la resolució del Tribunal de Comptes que absol de qualsevol tipus de responsabilitat comptable les exconselleras de Cultura i Esport amb el PP, Lola Johnson i Trini Miró, en la compra de l'empresa Valmor per un euro per part del Govern valencià, també "reconeix que hi ha una lesivitat en les arques públiques de la Generalitat i, per tant, queda acreditat que va haver-hi un dany al patrimoni de tots els valencians i valencianes".