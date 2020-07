Coronavirus.- La Generalitat no planteja l'obligatorietat de la mascareta però apel·la a la responsabilitat personal

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si s'havia tractat aquesta qüestió, la qual cosa ha negat. "No hi ha novetats, hui no s'ha tractat i no s'ha plantejat l'ús obligatori de la mascareta permanentment", ha afegit.

La portaveu ha explicat respecte als nous contagis que la Comunitat Valenciana és la cinquena autonomia amb menor incidència acumulada, amb 1,72 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies davant dels 4,99 de la mitjana espanyola.

Per açò, no s'han abordat noves mesures, ha dit, encara que això no vol dir que no puga haver-les en el futur perquè la situació "és canviant" i, per tant, se n'aniran adaptant "en funció de l'evolució de la pandèmia".

"Anem dia a dia, amb aquest maleït virus hem d'anar dia a dia", ha indicat, però "que no siga obligat (l'ús permanent de la mascareta) no vol dir que no siga recomanable".