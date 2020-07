Generalitat vol recuperar la residència d'Alcoi amb 73 morts per Covid i es reunirà amb DomusVi a la fi de mes

Segons ha explicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre si eixa reversió vé donada pels efectes de la pandèmia en el centre o per incompliments anteriors, ha indicat que porta arrossegant "incompliments de l'ordenament jurídic" en la gestió i, a més, aquests mesos han apuntat a la necessitat d'un canvi en el centre.

La seua conselleria, ha dit, està recopilant tota la informació sobre què ha passat en aquesta residència perquè l'impacte del coronavirus "haja sigut tan absolutament apartat de la mitjana de la xarxa residencial", amb 73 morts, més de la mitat dels residents, i amb el contagi de pràcticament la totalitat de les persones que vivien.

"Quan es dona una situació tan desquiciada respecte a la situació general cal esbrinar què ha passat", ha incidit, recordant també que Fiscalia té diligències civils obertes respecte a aquesta qüestió.

D'altra banda, ha destacat que hi ha una resolució de l'Ajuntament d'Alcoi que demana la gestió pública d'eixa residència l'edifici de la qual és de la Generalitat i el teixit associatiu vinculat al sector de majors "està d'acord en què la gestió siga pública".

Amb aquests dos elements sobre la taula, ja va haver-hi una primera reunió amb l'empresa que gestiona el centre en la qual se li va exposar la voluntat de reversió. I hi haurà una altra a la fi d'aquest mes a la qual assistirà també l'alcalde de la localitat per a "poder iniciar eixe camí". No ha volgut donar terminis perquè encara s'està en una fase "molt inicial" del procés.

Oltra ha recordat que en el seu moment es va fer una cessió de l'ús de l'edifici a l'empresa per 45 anys que va firmar l'aleshores conseller del PP Rafael Blasco. La companyia no paga cap cànon i es va cedir amb l'única contrapartida de realitzar unes obres de reforma en l'immoble que "òbviament estan àmpliament amortitzades".

Preguntada sobre si hi ha previstes més reversions, ha indicat que no és la primera vegada que es planteja una en el seu departament però ha subratllat que aquest cas és especial perquè no acaba el contracte, sinó que la voluntat és posar-li fi anticipadament.