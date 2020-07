CSIF avisa del col·lapse" en la tramitació de l'Ingrés Mínim Vital a causa dels "múltiples" requisits

El sindicat ha explicat en un comunicat que s'estan produint duplicitats, com que els sol·liciten diversos membres d'una mateixa família encara que solament puguen concedir-ho a un, o que la ciutadania desconeix que, com va anunciar la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, és incompatible amb la Renda Valenciana d'Inclusió.

"El Ministeri sí que admet les dos ajudes i permet la tramitació, però Conselleria està obligant a retornar els diners de la Renda Valenciana d'Inclusió a qui ha cobrat ja l'IMV. Eixa circumstància genera renúncies a aquest últim i, per tant, l'anul·lació d'un expedient ja treballat", ha agregat.

CSIF ha apuntat que a eixa "falta d'informació" sobre incompatibilitats se sumen els "continus" canvis normatius en la tramitació, l'"escàs" desenvolupament del Reial decret que ho va aprovar o els "nombrosos" requisits demandats per a adjudicar aquesta ajuda i que dificulten la tramitació de l'expedient.

En resum, la central sindical ha explicat que l'acumulació de peticions i la complicació per a tramitar-les, sumades a les renúncies dels afectats una vegada aprovats, "estan provocant la desmoralització i desestimientos d'empleats públics dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), que són els qui desenvolupen el treball".

CSIF ha recordat que aquesta tasca resulta voluntària, ja que no s'ha produït un reforç de plantilla per a escometre-la. No obstant açò, "l'escàs incentiu econòmic i els continus obstacles que la dificulten provoquen que més de 50 treballadors hagen renunciat ja a seguir tramitant-la en la província", ha lamentat.

Per açò, ha reclamat "més claredat" en la informació a l'usuari i en els requisits per al desenvolupament de l'expedient, de manera que els empleats públics puguen tramitar-ho en les condicions adequades i evitar que es produïsca l'actual col·lapse.