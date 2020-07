La madre de Oriana clama contra Rafa Mora en directo: "¡Me pides disculpas ya!"

La madre de Oriana Marzoli, Carmen Marzoli es la persona designada por la concursante de La Casa Fuerte para defenderla en el plató de Telecinco, una labor que la madre de toma muy en serio.

Quizá por eso tuvo un fuerte enfrentamiento, gritos mediante, con Rafa Mora, colaborador de la cadena y novio de Macarena, otra de las concursantes del reality veraniego de Telecinco.

En un momento dado, Carmen Marzoli intentaba hacer ver que es Macarena la que provoca a Oriana, que se ha caracterizado estas semanas por protagonizar las peores broncas dentro del concurso, con insultos y ataques a varias de sus compañeras.

Rafa Mora intentaba dar su versión cuando la madre de Oriana le interrumpió con cajas destempladas. "No deja hablar, es peor que su hija", se quejaba Mora, y entonces estallaba la señora.

"¡No te permito que me faltes al respeto, me pides disculpas ya!", reclamaba la mujer, ante la pasividad de Rafa Mora y del presentador, Jorge Javier Vázquez. "No me insultes más, tú a mí me respetas", espetaba la señora.

"Hubo una gala en la que me dijo 'barriobajera tú y tu hija'", se quejaba la señora a voz en grito, asegurando que la situación se iba de las manos. "Esto está pasando de marrón a oscuro contigo. Quítate la careta", le decía a Mora.

El colaborador, lejos de amilanarse, le decía a la señora que a él le daría "vergüenza tener una hija así", en referencia a Oriana y llamaba "sorda" a Carmen Marzoli cuando ésta le reclamó que repitiera alguna de sus afirmaciones.