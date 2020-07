C-LM tiene activos los brotes de Albacete y Socuéllamos y suma otro nuevo en Toledo

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, que han explicado que el brote de la provincia de Toledo es de tres personas de una misma familia que se encuentran aisladas en su domicilio sin que hayan precisado hospitalización, y se está haciendo el rastreo de sus contactos.

De otro lado, estas fuentes confirman que los casos de Socuéllamos han ascendido a seis desde los cuatro iniciales y que en el bloque de viviendas de Albacete donde se detectó el brote de coronavirus el pasado sábado todas la pruebas por PCR han dado resultado negativo y, por tanto, está controlado. Además, el brote de Tarazona -primero que se conoció en la región tras el estado de alarma- está inactivo.

Unos datos de los que han dado cuenta este viernes en declaraciones a los medios en Albacete tanto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión que han mantenido con los gerentes de los hospitales de Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo.

"BUEN COMPORTAMIENTO"

Así, Fernández Sanz ha hecho referencia al brote de Albacete para indicar que los últimos resultados indican el "buen comportamiento" del rastreo y la vigilancia epidemiológica que se está llevando a cabo en el Atención Primaria y el Servicio de Atención Pública para que el virus no cobre importancia.

"Hemos acotado bien a las personas afectadas, que son nueve en total, tres hospitalizados que están estables", ha manifestado, para poner en valor el rastreo que se está llevando a cabo para estudiar a los sospechosos, a los contagios de los contagios y acotar el tratamiento de los mismos.

A preguntas de los medios, el consejero ha confirmado hasta ahora hay activos en la región tres brotes, el de Albacete, el de Socuéllamos y "uno pequeño" en Toledo. "Los demás están inactivos", ha dicho, para destacar que la Junta informa de todos los brotes al Ministerio de Sanidad aunque no esté obligada a ello.

"MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL"

De su parte, García-Page ha señalado que todos lo brotes que hay en Castilla-La Mancha están bajo una escala de control "muy por encima de la media nacional" y, preguntado por los medios, ha dicho que los casos de Socuéllamos son "muy concretos" y que los resultados "van en buena línea".

"Lo importante es que cuando hay un síntoma no se calle y cuando lo hay que se reaccione con rapidez y se detecte el universo al que se ha podido llegar", ha manifestado el presidente, que ha añadido sobre este particular que cuando los técnicos plantean hacer diez pruebas, "nosotros hacemos 30 por quedarnos más tranquilos".

Respecto al bloque de viviendas de Albacete, ha resaltado que se habilitó una normativa que tiene que tener amparo judicial en menos de 24 horas, cuando la que había ido más rápido en otra comunidad autónoma tardó 72 horas, y ha destacado la colaboración en este caso de la ciudadanía, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

TODAS LAS ALERTAS "MUY SUPERVISADAS"

García-Page ha destacado que todas las alertas que se han detectado están "muy supervisadas" en Castilla-La Mancha y que no está pasando lo que pasa en otras comunidades autónomas. "Hay alguna provincia en España que hoy tiene focos donde los rastreadores son seis, nosotros tenemos 427", ha afirmado.

Lo que no quiere decir, para el presidente regional, que en un momento determinado "se salga de madre algo". "Pero lo que quiero decir es que estamos al máximo ahora mismo en recursos disponibles para la detección precoz y atajar los focos".

Es por ello que ha querido trasladar un mensaje de "razonable tranquilidad", añadiendo que están funcionando "muy bien" los elementos de supervisión y que por el momento no se plantea "medidas extremas" como puede que se lleven a cabo en otras regiones.

No obstante, no ha descartado tomar ningún tipo de medida si la situación se descontrola. "Mientras tanto no solo confiamos sino que apreciamos la enorme responsabilidad con que la ciudadanía está procediendo en este proceso muy arriesgado de desescalada", ha concluido.