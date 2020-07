El PPCV ofrece un pacto de reconstrucción al Botànic con unos presupuestos de legislatura "desde cero"

20M EP

El PPCV ha planteado al Consell del Botànic un pacto de reconstrucción post-Covid19 con 21 medidas "sin sectarismo" y con acciones concretas "para mejorar la vida de los valencianos" a las que "no puede decir que no". Ofrece, entre otras medidas, el apoyo de los 'populares' para sacar adelante un presupuesto de legislatura empezando "desde cero" porque las necesidades en este momento "no son las que había en enero".