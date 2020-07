Imelsa.- Una jutgessa substituta assumeix el cas i reprèn les declaracions de Betoret i Beneyto el dimecres

La passada setmana el titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València va suspendre 'sine die' les declaracions previstes en el procediment, iniciat l'any 2016 i amb una desena de peces, per malaltia.

Ara, ja s'ha designat a una substituta, que ha volgut reprendre les declaracions, per la qual cosa aquest dimecres compareixeran en el jutjat, com a testimonis, Betoret i Beneyto, mentre que també ha assenyalat per a setembre la declaració de diversos empresaris, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de la causa.

Així, Betoret havia d'acudir aquest dimecres a l'òrgan judicial per a testificar en una de les peces del procediment que inclou pagaments de despeses electorals del partit des de l'empresa pública Imelsa.

La citació es va produir després d'un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) que advertia de diverses despeses electorals a Montcada i Vilamarxant presumptament pagats amb diners públics. De Vilamarxant era aleshores alcalde Betoret, en els anys 2007 i 2008.

Així mateix, el dia 15 anirà al jutjat Mayrén Beneyto, dins de la mateixa peça separada, pel contracte per al Blibliobus de l'Ajuntament de València. Suposadament va haver-hi fraccionament de contractes des del consistori a favor de l'empresa Thematica.

La causa, amb una desena de peces, es va destapar a València el 2016 i a l'inici es va portar per davant quasi tots els regidors del PP en l'Ajuntament per un presumpte blanqueig de capitals de 50.000 euros.

En el procediment, en el qual figura com a investigat l'expresident de la Diputació i exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, també s'investiga el pagament de mossegades en la Generalitat Valenciana i en la Diputació provincial, entre altres diligències.