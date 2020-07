Els centres de salut tindran circuits separats per als pacients amb coronavirus

Els centres de salut de la Comunitat Valenciana tindran dos circuits separats per a la tornada a la normalitat assistencial: un per a pacients amb Covid o sospitosos d'estar infectats i un altre per a la resta de les patologies. A aquesta mesura s'unirà el manteniment de la limitació d'aforament i l'ampliació de l'atenció a les vesprades, segons va informar ahir la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

A més, en els pròxims dies, previsiblement dilluns que ve, es podrà demanar cita prèvia telefònica a través de l'app GVA+Salut. Els circuits estaran “ben senyalitzats i reuniran totes les garanties” després de la revisió que han dut a terme els serveis de prevenció de riscos laborals en cada centre. A més, per a evitar “l'excés” de consultes als matins, s'ampliarà l'atenció a les vesprades “conjugant la necessitat d'atenció als pacients amb el descans dels professionals”.

Barceló va demanar a la població que si necessita resoldre algun problema que no requerisca atenció presencial, cride al seu centre de salut en horari d'obertura, preferiblement a partir de les 10.00 hores. En el cas que tinga una urgència pot acudir al centre, però si es tracta d'un problema de salut no urgent, es recomana demanar cita prèvia telefònica a través de l'app GVA+Salut.

Així mateix, va garantir que l'Atenció Primària disposa dels recursos necessaris per a fer front a les tasques de rastreig de contactes de casos positius de Covid-19. D'altra banda, la consellera va destacar que algunes de les mesures posades en marxa en farmàcia durant l'estat d'alarma per a reduir la freqüència de les assistències a les oficines “han vingut per a quedar-se”. Entre elles figuren la dispensació sense recepta en paper, la prolongació automàtica de tractaments crònics, la prescripció electrònica a funcionaris mutualistes i la planificació flexible de retirada de tractaments.

En l'àmbit més general, la Conselleria de Sanitat publica aquest divendres una nova resolució que regula els aforaments màxims en aquesta nova etapa de normalitat de la pandèmia de la Covid-19 i que fixa un 100% per a les terrasses i el 75% en universitats, biblioteques, acadèmies, espectacles i oci. Segons Barceló, aquests criteris es modificaran en funció de l'evolució de la pandèmia, bé per a “restringir-los o prendre mesures més dràstiques” si la situació empitjora o es “suavitzaran” si millora.

D'aquesta manera, hui es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la resolució que introdueix una modificació d'algunes activitats i regula unes altres que no estaven regulades. En concret, les aules universitàries estaran al 75% i serà obligatori l'ús de màscara si no es pot garantir la distància de 1,5 metres.

En les activitats a l'aire lliure es podran reunir un màxim de 300 persones i en espais tancats l'aforament es limita al 75% amb un màxim de 100 persones. Els grups d'activitats a l'aire lliure passen de 15 a 20 persones (comptant monitors). Els bars i discoteques no podran superar el 75% de l'aforament en el seu interior, encara que es podrà arribar al 100% a les terrasses si es respecta la distància de seguretat.

De la mateixa manera, l'aforament en biblioteques és del 75% respectant la distància de seguretat, es podran usar els ordinadors i altres mitjans de consulta amb l'obligació d'una posterior neteja, i la quarantena per a préstecs es redueix de 14 dies a 72 hores.

Pel que fa a museus, cinemes, teatres i centres d'art, l'aforament queda en el 75% i els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats sempre per un tutor per a vetlar que compleixen les normes de seguretat. Les acadèmies, autoescoles, escoles de música, dansa i teatre també tornaran al 75% de l'aforament i seguint unes mesures específiques d'higiene i organització d'espai. Així mateix, la resolució també regularà els espectacles taurins.

Inversions davant una segona ona

Sanitat treballa en un pla d'inversions davant una possible segona onada de la pandèmia per a ampliar espais hospitalaris si fóra necessari. A més, segons Barceló, encara que les bosses de contractació “s'han esgotat” gràcies a mesures com la pròrroga dels reforços fins al pròxim 30 de novembre, el nombre de llits hospitalaris que es tancarà aquest estiu “no arriba ni a l'1%” i en alguns casos és per altres causes com a obres.

Arriba el primer autobús amb mampara

Les mesures de protecció per a evitar contagis també arriben al transport públic. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va rebre aquest dijous el primer dels 164 autobusos nous híbrids que ha encarregat per als pròxims mesos. Aquests vehicles incorporen una novetat: la presència de mampares instal·lades en l'habitacle del conductor, que aïllen als treballadors de la resta del passatge.

El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, va afirmar que aquests dispositius permetran mantindre la distància sanitària, la qual cosa no sols protegirà la salut dels empleats, sinó del conjunt dels usuaris. “Estem molt contents i satisfets” per l'arribada d'aquests nous vehicles, va afegir Grezzi, qui va explicar que durant els pròxims mesos es rebran més vehicles.