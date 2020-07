Toñi Moreno desvela en 'La casa fuerte' el consejo que le ha dado a Jesús Vázquez para presentar 'MHYV'

Esta semana, Mediaset anunció que Mujeres, hombres y viceversa, que paró sus grabaciones durante la alerta sanitaria por coronavirus, volvería a emitirse en Cuatro, pero con una gran novedad, Jesús Vázquez sustituiría a Toñi Moreno al frente.

La presentadora estuvo este jueves en el plató de La casa fuerte, programa del que es colaboradora, donde comentó con Jorge Javier Vázquez la actualidad del reality y algunos temas personales.

Pero el presentador quiso saber cómo llevaba su salida de Mujeres, hombres y viceversa, ya que la notó visiblemente afectada, y si había contactado con Vázquez: "Cuando nos enteramos hablé con él", confirmó la colaboradora.

"Le dije que estaba en buenas manos y que lo disfrutara. Jesús va a encajar y va a hacer suyo el programa", señaló Moreno. "Me ha dado pena por marcharme de un programa en el que ya se sentía muy cómoda", añadió.

También comentó que "ha sido una etapa preciosa. He trabajado maravillosamente bien con un equipo maravilloso con el que he aprendido mucho. Mi mente era así de pequeñita y me enseñaron a ser más tolerante. Entré siendo bastante antigua".

Para concluir su despedida, Moreno miró a cámara y afirmó: "Gracias a Mujeres, hombres y viceversa me siento mucho más joven, os quiero mucho y os voy a echar de menos".