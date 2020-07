Tu horóscopo diario: viernes 10 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 10 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque no lo creas porque los acontecimientos han dado un giro, puedes recibir muy buenas noticias relacionadas con lo económico porque alguien habla a tu favor muy positivamente. Disfrútalo y llama a un amigo de confianza para compartirlo.

Tauro

No esperes nada de una persona que es demasiado egoísta para dedicarte el tiempo que necesitas. Eso sí, deberás decidir si le vas a seguir dedicando el tuyo y tu interés y dedicación. Ten cuidado, porque puedes sentir cierto daño emocional, protégete.

Géminis

Cuida un poco más tu organismo y vigila para que no te jueguen una mala pasada esa serie de caprichos que te tientan a la hora de sentarte a la mesa. Es el momento de ponerte algo más en forma, el buen tiempo te ayudará a ello con más facilidad.

Cáncer

Si te das cuenta de que te afecta mucho la incertidumbre que se respira en tu empresa, desconecta antes de llegar a casa, especialmente hoy, al terminar la semana. Un poco de deporte será una de las mejores opciones par ayudarte a dejar atrás los sinsabores.

Leo

Si no te gusta algo que te dice hoy tu pareja, no es bueno que lo dejes pasar ni que te muestres triste o mal sin más. Lo mejor es que lo hables cuanto antes para deshacer esa tensión y aclarar las cosas. La sinceridad será tu mejor aliada para resolver el bache.

Virgo

Renacen tus esperanzas de encontrar a alguien con quien compartir muchas cosas importantes de tu vida incluso si has roto una relación hace poco. Eso no te importará ya y ves todo con mucho más optimismo. Saldrás a un encuentro apetecible.

Libra

Hoy regresa a ti una mirada bastante optimista de ver la vida porque alguien te propone un viaje o un proyecto de algún tipo que te entusiasma y te hace sentirte otra vez en marcha y con ganas de disfrutar. No dejes pasar esa oportunidad de prepararlo todo, implícate.

Escorpio

Sagitario

Despides la semana con un plan casero que te apetece mucho para desconectar de todo. Quizá lo ideal sea compartir una cena y una charla amable y divertida con alguien especial. Si lo preparas con cariño y dedicación, será todo un éxito.

Capricornio

Las cuestiones domésticas o de los hijos te van a tener muy pendiente del teléfono. Quizá tengas que cambiar los planes en el último momento y adaptarte a ellos y a sus necesidades y problemas. Pero en el fondo no te va a importar hacerlo.

Acuario

No te enfades más de lo necesario si alguien hace algo que no te gusta en un sitio al que vayas, como un comercio, o en la calle. Intenta que no te afecte tanto lo que hacen los demás y vive tu vida. Es lo más inteligente que puedes hacer ahora.

Piscis

No exagerar ni ponerte en evidencia delante de los demás será la clave para que te valoren más en un trabajo y en especial si acabas de empezar en él. No sueles ser nada convencional y eso se nota mucho hoy, y por ello debes de cuidar las formas.