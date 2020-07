Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 18 positius, cap mort i 81 noves altes

Durant les últimes 24 hores s'han confirmat 18 casos nous, que situen la xifra total en 11.723 persones: quatre a Castelló (1.646 en total); dos en la província d'Alacant (3.999 en total); 11 en la província de València (6.074 en total); i un cas més no assignat. A més, cal sumar 3 no assignats anteriors.

D'ahir a hui no s'han registrat morts. D'aquesta manera, el total continua en 1.476 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 512 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

Al mateix temps, cal sumar 81 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.215 persones. Per províncies: 2.425 a Castelló, 5.758 a Alacant i 9.031 a València, als quals hi ha sumar una alta a desplaçats.

D'aquesta forma, en aquests moments queden actius 274 casos, la qual cosa suposa un 1,44% del total de positius. Els hospitals valencians compten a dia de hui amb 55 persones ingressades: 12 en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 17 en la província d'Alacant, d'ells 4 en la UCI; i 26 en la província de València, sense pacients UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 484.435 de les quals 357.489 han sigut per mitjà de PCR i 126.945 per mitjà de test ràpid.

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 7 centres (una en la província de Castelló, una en la d'Alacant i 5 en la província de València), una menys que ahir. No s'han registrat nous positius ni nous morts.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 3 residències a la Comunitat Valenciana: cap en la província de Castelló, un en la província d'Alacant i dos en la província de València.