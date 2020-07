Cultura.-Museu d'Etnologia revoluciona la seua mostra permanent per a reflexionar sobre "la complexitat de ser valencià"

La mostra, que porta el títol de 'No és fàcil ser valenciana/ No és fàcil ser valencià', incorpora 1.045 objectes, dels quals 730 han sigut recuperats per la Unitat de Fons i Restauració del museu en els últims dos anys. Es completa a més amb donacions d'empreses privades.

El centre proposa, d'aquesta manera, un recorregut per 1.500 metres quadrats de col·leccions vinculades a la cultura tradicional i popular valenciana amb parades en tres àmbits: la ciutat, on es plantegen qüestions relacionades amb la tensió entre el global i el local; les hortes i el marjal, que tracta alguns dels imaginaris que se solen projectar en la cultura valenciana; i el secà i la muntanya, on apareixen les invisibilitats, allò que no es veu o es coneix poc de les zones d'interior del territori valencià, i que serveixen de fil conductor a la visita.

La mostra s'obrirà al públic dimarts que ve, 14 de juliol, i hui ha sigut presentada en roda de premsa en el Centre Cultural La Beneficència pel delegat de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; el director de L'ETNO, Francesc Tamarit, i el conservador Joan Seguí.

L'exposició permanent -amb Joan Seguí, Asunción Garcia i Josep Aguilar com a comissaris, amb la col·laboració de tot l'equip del museu- s'obri de nou al públic després de la reforma amb l'objectiu de "treballar la relació dels objectes i les normes per a fer-nos reflexionar així com a poble", ha asseverat Xavier Rius.

Per la seua banda, el director de L'ETNO, Francesc Tamarit, ha assegurat que el museu i l'exposició creen "la cultura que es mou, que és dinàmica, creativa, innovadora i amb capacitat crítica de la societat i que s'adapta a les noves realitats socials i és útil per a la ciutadania".

Els tres pilars conceptuals del museu són: "la col·lecció pròpia, amb més de 80.000 objectes; el discurs científic, els relats i el valor simbòlic d'allò que presentem; i el disseny que sustenta la nostra museografia", ha afegit.

Respecte a la mostra, el comissari Joan Seguí ha subratllat que s'ha actualitzat el discurs i visions crítiques per a parlar de "lacomplexitat de ser valenciana o valencià". "Tractem temes com laglobalització, la gentrificació, els nous hàbits de consum, elsimaginaris col·lectius i els tòpics, entre uns altres", ha posat com a exemple.

El projecte persegueix un doble fi. D'una banda, fer una novamuseografia per a la sala de Ciutat, que amb 15 anys d'existència "havia complit ja el seu paper"; i actualitzar el discurs de la totalitat de les sales permanents donant-li un caire "més contemporani".

VISITA AMB JOC DE PISTES

Amb la renovació de la permanent, L'ETNO engega una aplicació virtual ('CULTURA ACCESSIBLE') que permetrà fer una visita autònoma per famílies -un joc de pistes- que es completarà amb les habituals visites guiades per a escolars i públic familiar.