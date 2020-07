Denuncien una agressió homòfoba a Nules en vessar oli en una casa que tenia la bandera LGTBI

Ballester va assenyalar que ell i el seu germà van penjar fa dos setmanes la bandera multicolor "per a commemorar el mes de l'orgull", i instava a penjar en les xarxes el missatge 'No agressions homòfobes a Nules'.

L'alcalde de Nules, David García, ha compartit la publicació de l'actor per a mostrar el seu "rebuig rotund" als fets. "Per als qui encara tenen dubtes que açò passa ací i ara", assenyala el primer edil, qui afig: "l'odi no té cabuda en el nostre municipi i hem de perseguir-ho i combatre-ho".