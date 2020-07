Detingut un home de 36 anys a València per agredir la seua parella

Els fets van ocórrer mentre els agents es trobaven realitzant el servici de patrulla i vigilància quan van ser requerits per la Sala de Transmissions perquè es dirigiren al districte de L'Amistat on pel que sembla la reclamant estava sent agredida per la seua parella i s'havia tancat en la seua habitació, ha indicat la Policia Local en un comunicat.

Una vegada personats en l'edifici, els policies van trobar una dona que des del replanell de l'escala li deia a un home que "la deixe" i que no volia que s'acostara. En entrevistar-se amb els agents, la dona va indicar que l'home és la seua parella i que des de fa un temps rep insults de forma contínua i que havia arribat, fins i tot, a forcejar-la.

En l'entrevista a l'home, aquest va afirmar no haver-la agredit i va explicar que havien discutit però "dins de la normalitat". Per tals motius, els compareixents van procedir a la detenció de l'home per un presumpte delicte de violència de gènere i, posteriorment, va ser traslladat a Dependències.

Per la seua banda, la víctima va ser traslladada a un centre facultatiu per al seu reconeixement i va manifestar la seua intenció de presentar denúncia contra el detingut.