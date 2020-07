Jorge Javier, arrepentido, se sincera con María Teresa Campos sobre su época más polémica: "Me dolió por mi familia"

Jorge Javier Vázquez ha sido el nuevo protagonista de la última entrega de Enredados, el programa conducido por María Teresa Campos en el que cada semana se sienta con un invitado para charlar en su mansión de Las Rozas. Amigos desde hace años, los presentadores se han sincerado sobre el amor, la soltería, los errores del pasado o la evolución de su trayectoria profesional.

La matriarca de las Campos se ha interesado en el corazón del entrevistado. "Estoy solo como la una. Cualquier cosa que venga es mala, te va a desequilibrar igual", ha contestado el catalán, a lo que ha añadido: "Durante muchos años de mi vida he estado buscando novio. He metido la pata hasta el fondo y me he liado con auténticos orcos, gente terrible".

El rostro de Mediaset ha confesado cómo se sentía en aquel entonces: "Si no ligaba volvía a casa hecho polvo. Yo era el que más aguantaba, el que cerraba siempre los bares. Incluso iba al último que quedaba abierto para ver si encontraba a alguien".

Un pasado "salvaje"

A raíz de sus palabras, la periodista le ha recordado la polémica fotografía que circula en Internet sobre Vázquez en la que aparece tumbado en el sofá de una discoteca y con la mirada perdida. "Luego te sacan la foto tirado en el sofá porque te habías tomado cuatro copas...", ha expresado la entrevistadora.

"Me quedé dormido", ha contestado el televisivo, entre risas. Además, ha admitido que se trata de una imagen que "ha visto media España" y que corresponde a sus años más polémicos, su etapa "salvaje". Asimismo, ha confesado que no se siente orgulloso de esta imagen: "Me dolió por mi familia".

Vázquez habla del amor y de su orientación sexual

En cuanto al ámbito laboral, el presentador ha admitido que piensa dedicarse a la televisión durante muchos años y que se siente "sorprendido" por su éxito en Telecinco. "Nunca pensé que me fuera a ir tan bien", ha apuntado.

El de Barcelona también ha recordado de qué manera se enteró su familia de su homosexualidad: su madre lo supo antes que su padre, para el que, según Vázquez, era un "antihijo". "Yo no se lo dije nunca. Pero me enteré de que él lo sabía en una entrevista que yo di con mi madre para un programa de televisión".

Vázquez también ha tenido tiempo de bromear con Campos sobre el amor. "Ahora lo que venga. Ya no tengo ansia", asegura sobre futuros novios. "Puestos a pedir, me encantaría que me apareciera un tío de 25 años".