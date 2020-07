Coronavirus.- La Comunitat és la cinquena amb menor amb menor incidència acumulada: 1,72 casos per cada 100.00

Així ho ha destacat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de premsa per a informar sobre les mesures adoptades en relació amb la nova normalitat a la Comunitat Valenciana, en la qual ha destacat que "aquesta incidència acumulada indica que la Comunitat Valenciana es troba en un moment de contenció".

A més, en els últims 14 dies, la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana és de 3,40 casos per cada 100.000 habitants i la mitjana nacional és de 9,89 per cada 100.000 habitants. Així mateix, ha ressaltat que els casos positius que s'estan registrant són "lleus" i no requereixen d'hospitalització llevat que el pacient tinga altres patologies, la qual cosa demostra que la virulència del virus "ja no és tan agressiva com en les primeres setmanes de la pandèmia quan hi havia un major índex de defuncions i molts dels ingressos acabaven en la UCI".

D'altra banda, en Atenció Primària s'han detectat 22.438 possibles casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana des de l'11 de maig fins al 5 de juliol. D'eixos casos, se li ha realitzat la PCR al 92,4%, de les quals han donat positives un 1%, la qual cosa suposa un índex "molt baix".

Per províncies, a Castelló s'han detectat 2.988 possibles casos en atenció primària, i s'ha realitzat PCR al 93,1%, dels quals l'1,8% ha resultat positiu.

En la província de València s'han detectat 11.811 possibles casos i s'ha realitzat la PCR al 92,5% dels casos, dels quals un 1% ha resultat positiu, mentre que a Alacant, els possibles casos detectats han sigut 7.639, realitzant la prova al 91,8%, dels quals el 0,7% ha donat positiu.

Finalment, en el cas de pacients que ingressen i als quals se'ls fa la PCR s'han registrat 127 casos possibles i positius un 1,6%. Així mateix, les PCR en els servicis d'Urgències, en concret 896 des de l'11 de maig fins al 5 de juliol, de les quals positives han sigut un 0,9%. A més, en hospitalària i urgències s'han realitzat 1.023 PCR, de les quals un 1% han donat positiu. Així mateix, ha destacat que la situació dels brots a la Comunitat no ha variat.

MOSTREIG DE LES AIGÜES RESIDUALS

D'altra banda, ha destacat que Salut Pública està treballant per a poder usar l'estudi municipal per a detectar la presència de la Covid-19 en les aigües residuals de la ciutat de València com a ferramenta de "alerta primerenca". No obstant açò, ha aclarit que cal seguir creuant dades amb Salut Pública i "descendir" ja que els resultats són de zones encara molt àmplies.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que les dades setmanals de l'estudi municipal es creuen amb Salut Pública. A més, en cas de veure's restes es comproven si estan prop d'un centre de salut o hospital. "Els resultats parlen encara sobre zones molt àmplies, no et donen un carrer", ha apuntat.

De la mateixa manera, ha assenyalat que Salut Pública també analitza les dades dels ajuntaments que han arribat a acords amb les empresa d'aigües per a realitzar també aquest estudi en els seus municipis.