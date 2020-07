La Generalitat incorporarà 218 vivendes per a famílies vulnerables en "la major operació" d'adquisició per tempteig

El vicepresident ha qualificat l'operació d'"històrica per a la Comunitat Valenciana" i s'ha mostrat satisfet per "haver aconseguit tancar la major operació d'adquisició de vivenda pública mitjançant tempteig que s'ha fet mai a Espanya".

Es tracta de 218 vivendes procedents dels Servicis de Gestió de Vivenda i Innovació Social del Banc Sabadell -conegut com Sogeviso-. "Açò ha sigut possible gràcies al govern progressista que es creu les polítiques de vivenda, tal com reflecteix l'acord del Botànic", ha afirmat Martínez Dalmau.

Aquesta compra, segons ha subratllat el vicepresident, és solament la casella d'eixida per a aconseguir el major objectiu que s'ha marcat la Generalitat i està arreplegat en el Pla Hàbitat 20-30. "Si volem garantir d'una vegada per sempre el dret a accedir a una vivenda digna i acabar amb els desnonaments sense alternativa habitacional solament hi ha un camí: duplicar en un termini de 10 anys el parc públic de vivendes i posar-les immediatament a la disposició de la gent més vulnerable", ha assegurat.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

La distribució geogràfica de les adquisicions de les dos primeres fases, que suposen 188 vivendes, es concentra en la província de València amb 148 vivendes i 3.725.157,99 euros d'inversió, seguida de la província d'Alacant amb 39 vivendes i 2.994.825,09 euros d'inversió i finalment Castelló de la Plana, on s'ha adquirit 1 vivenda per 81.912,11 euros. Aquesta distribució territorial vé marcada per la configuració del paquet immobiliari comunicat pel venedor, en aquest cas, Banc Sabadell.

Concretament, per municipis s'han adquirit, en la província d'Alacant, 4 a Alacant, 2 a Crevillent, 3 a Dolores, 12 al Campello, 1 a Elda, 1 a Guardamar del Segura, 8 a Montfort, 1 a Muro d'Alcoi, 2 a Oriola, 3 a Petrer, 1 a Alcoi i 1 a Sant Vicent del Raspeig. En la província de València, 98 vivendes a Algemesí, 33 a Paterna, 1 a Utiel i 16 a Vallada.

L'operació suposa a més el rescat d'almenys 95 famílies, moltes d'elles vulnerables, que d'una altra forma quedarien en mans d'un fons d'inversió. Gràcies al dret d'adquisició preferent una vegada adquirides les vivendes, la Conselleria comprovarà el seu estat d'ocupació, fent-se càrrec d'aquelles situacions d'especial vulnerabilitat.