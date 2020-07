Mercadona incorpora xiclets amb 100% xilitol en l'assortiment dels seus més de 1.600 establiments

La cadena de supermercats valenciana, que ha venut 30.000 unitats d'aquests xiclets des que s'iniciara la seua implantació, preveu tindre disponible aquesta novetat en els seus més de 1.600 supermercats a mitjan mes de juliol.

En la formulació del producte destaca la utilització del xilitol com a únic edulcorant, un ingredient d'origen vegetal que s'obté de la dacsa o del bedoll, destaquen.

A més, manca d'altres ingredients per a endolcir en la seua composició, per la qual cosa aquest xiclet és apte per a intolerants a la fructosa i per a persones que no poden processar correctament un aminoàcid anomenat fenilalanina.

Aquesta innovació s'incorpora a l'assortiment de xiclets que, sota la marca Hacendado, estan fabricats pel Proveïdor Totaler Chic-kles Gum S.L.O. en les seues instal·lacions situades a Riba-roja del Túria a València.