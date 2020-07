La consejera de Sanidad dice que los brotes de Aragón están controlados y no bloquean el sistema sanitario

"No tenemos ningún estrés, ningún bloqueo del sistema sanitario" y la situación es "dinámica" por lo que "día a día vamos analizando todos los datos que tenemos", ha dicho Repollés, para advertir de que habrá que convivir con el virus "durante todo el verano, en todos los ámbitos" y habrá jornadas con más casos y otras con menos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita al Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, donde ha insistido en que a pesar de que Aragón ha registrado este miércoles el mayor número de casos de España, ese es un "indicador cuantitativo", pero desde el punto de vista cualitativo "estamos bien" porque los brotes están localizados y en muchos de ellos no hay transmisión comunitaria.

La consejera ha insistido en que van a surgir de brotes durante todo el verano, "en todos los puntos de nuestra de nuestra geografía, no solo en Aragón, sino en toda España" y en esta situación "lo importante es tener controlados esos procesos" y saber "exactamente" cómo actuar.

Repollés ha comentado que en Aragón se están realizando muchas pruebas PCR y "no voy a decir que estamos sobrediagnosticando porque salen positivos, pero sí se están detectando pacientes asintomáticos, que probablemente han pasado la infección hace tiempo y que antes no éramos capaces de detectar porque no teníamos capacidad de realizar tantas pruebas PCR".

SITUACIÓN DE ALACÓN Y SÁBADA

La consejera se ha referido a los dos últimos brotes aparecidos en Aragón, en las localidades de Alacón, en la provincia de Teruel, y Sábada, en la de Zaragoza, que suman once y diez positivos hasta el momento, respectivamente. "Están controlados" y se han producido contagios entre personas conocidas, pero "no hay transmisión comunitaria, que es lo realmente importante", ha apuntado.

Por lo que se refiere a los brotes de las cuatro comarcas de la zona oriental de Aragón en fase 2 de la desescalada, Repollés ha indicado que están "evolucionando bien" y se evalúa la situación diariamente, para precisar que no puede aportar ninguna fecha de cuando pasará a la nueva normalidad.

"Dijimos que hacia el fin de semana tendríamos que reevaluar cómo ha ido todo y en función de eso decidiremos qué acciones se toman a partir del fin de semana o del lunes", ha agregado la consejera, para opinar que este fin de semana se contará con una "idea más clara de la evolución" de estos brotes.

La responsable de la sanidad aragonesa ha considerado que las medidas adoptadas hasta ahora en esta Comunidad autónoma, como el retroceso a la fase 2 de estas cuatro comarcas "son proporcionadas" y por ahora "no nos hemos planteado ninguna otra" y "seguiremos viendo la evolución de los enfermos y la actualidad de los indicadores con los que nos manejamos".

A su entender, "hay que ser muy cauto porque ya sabemos lo que está pasando en Comunidades vecinas", como el brote que ha aparecido en Lérida, que "no tiene nada que ver con los nuestros, ni por su volumen, ni por su gravedad, ni por el estrés al que está sometiendo el sistema sanitario", cuyo Hospital Arnau de Vilanova está "muy comprometido por la cantidad de casos que tiene".

Repollés ha añadido que su Departamento está "permanentemente en colaboración con el Ministerio de Sanidad", y este miércoles se produjo una reunión técnica "muy cordial", en la que no se tomó ninguna decisión, para remarcar que, en el último término, ha de ser cada Comunidad autónoma la que considere cómo actuar, contando con el Gobierno central.

En este sentido, ha contado que en las sesiones del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne este jueves por la tarde, se produce "intercambio de información" sobre la situación epidemiológica y "se toman ideas sobre las posibilidades de realizar una u otra acción", pero "no son determinantes para tomar una decisión". Ha insistido en que la posibilidad de pasar o no a una u otra fase corresponde a la Comunidad de Aragón.

MASCARILLAS

La consejera ha precisado que desde el primer momento "hemos dicho que las medidas de higiene, el uso de mascarillas y el distanciamiento social ayudan a evitar y disminuir la cantidad de contagios" de la COVID-19.

Por eso, ha considerado que, "probablemente, acabaremos en toda España utilizando la mascarilla de forma obligatoria" en todo momento, si bien "no nos lo hemos planteado como tal de forma puntual, pero es muy posible que así sea".