Puig no dona per perduda la temporada turística i apel·la al turisme nacional que ha "confiat sempre" a la Comunitat

Així ho ha assenyalat en declaracions als mitjans després d'assistir a Gandia (València) a l'entrega de la bandera Qualitur, on ha assenyalat en relació a les perspectives de la campanya d'estiu, marcada per la pandèmia de Covid-19 que aquesta localitat turística està en aquests moments entorn del 30% i altres zones de la Marina, a Alacant, se situen entre el 20 i el 30%.

Ha afirmat que encara que és conscient que serà una temporada més difícil no es dona per perduda i confia que el turisme nacional, "que ha confiat sempre a la Comunitat Valenciana i en destinacions com Gandia, sobretot en la segona quinzena de juliol i a l'agost i setembre, allargant una mica més la temporada" permeta una ocupació que no baixe del 50%.

No obstant açò, ha indicat que tot dependrà de com avance la pandèmia. "Anem a transitar encara per molts mesos amb dificultats", ha dit, i "cal ser molt poc pretensiosos, humils i conscients que aquest temps exigeix un esforç a tots". "Amb l'esforç comú -ha afegit- tirarem endavant".

Puig ha destacat en l'acte la importància d'oferir una oferta turística en un marc de seguretat sanitària i ha subratllat el paper de les platges i dels 1.000 auxiliars que contribueixen a crear eixe "Mediterrani viu i segur".

"Aquest estiu serà diferent en moltes coses, però hi ha un sentiment que serà el mateix de sempre: la voluntat de conviure i passar un temps d'oci ben merescut. Més que mai és necessari que hi haja vacances enguany i que la gent aprofite per a poder estar amb les persones que vol en un espai tan magnífic com Gandia o la Comunitat Valenciana", ha afirmat.

Per açò, ha volgut agrair per endavant a totes aquelles persones que vindran a la regió a passar les seues vacances i ha destacat que aquesta és "una terra hospitalària" que dona sempre la benvinguda.

Així mateix, ha advertit que per a garantir que aquest estiu siga més reeixit del pensat en un inici cal ser corresponsables perquè "el virus està ací fora" i fins que no hi haja vacunes o un tractament eficaç contra la Covid-19 cal "conviure amb la major seguretat possible" complint les mesures higièniques i donant així "una imatge positiva d'estabilitat i seguretat".