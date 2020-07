Casal pide a Feijóo que "controle la pandemia" en vez de "controlar" la información sobre el brote de A Mariña

A preguntas de los medios este jueves en Santiago, donde se ha reunido con los rectores de las tres universidades gallegas, Casal ha señalado que permanecen a la espera de que la Junta Electoral Central responda al recurso presentado para demandar garantías sanitarias y democráticas en el proceso electoral que este domingo se celebra en Galicia.

"No entendemos cómo desde el sábado no se reactivó el voto por correo", ha aseverado Casal, que considera que el brote en A Mariña requería "medidas extraordinarias" que la Xunta "no" ha adoptado.

Así las cosas, el referente de la coalición Marea GAleguista ha asegurado que "la única" medida puesta sobre la mesa por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "es intentar que la información siga mediatizada como lleva haciendo toda la vida".

Ante el fin del plazo decretado para el cierre de la comarca este viernes, Casal ha comentado que "pensar" que "la situación va a cambiar respecto a la que había el domingo no tiene ningún sentido teniendo en cuenta cómo se desarrolla este virus".