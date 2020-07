Desarticulen una xarxa de contraban de tabac i confisquen més de 900.000 paquets en el Port de València

Els contrabandistes introduïen el gènere a Espanya ocult en contenidors que arribaven al port comercial de València a bord de grans bucs del tràfic internacional de mercaderies, lloc on es pretenia burlar els controls duaners per a la seua posterior introducció i distribució en la Península. Com a principals investigats s'ha detingut un home i una dona establits en la localitat sevillana d'Utrera.

La investigació va començar a mitjan mes de febrer d'enguany quan els investigadors van tindre coneixement de l'existència d'aquesta xarxa delictiva, per la qual cosa es va establir un dispositiu amb mesures de control i vigilància sobre els contenidors sospitosos que s'estaven descarregant en el Port de València.

A partir de les investigacions prèvies realitzades, es constatava que un dels detinguts va resultar ser empleat de l'empresa la identitat de la qual se suplantava. L'empresa era aliena a l'activitat delictiva i el seu perfil comercial responia una activitat legítima en el tràfic internacional de mercaderies.

Després d'aclarir la identitat dels responsables de l'organització contrabandista, a la fi del mes de maig d'enguany es va procedir a l'obertura dels contenidors controlats en el Port de València, trobant-se ocultes en el seu interior més de 900.000 paquets de tabac sense declarar, que d'eixir a consum hagueren suposat una defraudació d'impostos de més de 2 milions d'euros, subratllen la Policia i l'Agència Tributària.

La investigació va entrar en una fase operativa i va culminar amb l'entrada i registre en diversos domicilis de la localitat d'Utrera el passat 17 de juny. Així mateix, es va dur a terme la detenció de dos persones per presumptes delictes de contraban, falsedat documental i usurpació d'estat civil. També va ser intervinguda gran quantitat de documentació, diners en metàl·lic i diferents dispositius electrònics.

PRESÓ

Les persones detingudes i les diligències policials van ser presentades en seu judicial, resolent-se en aquesta instància presó per a una d'elles.

L'operació va ser duta a terme de forma conjunta per funcionaris de l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a València, el Grup III de Policia Udyco Sevilla i el Grup I de Policia Udyco València.