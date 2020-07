Barakaldo pide no celebrar actos no oficiales sustitutivos de los Cármenes en los que se puedan producir aglomeraciones

En rueda de prensa, el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, ha advertido de que "no es momento de experimentos con gaseosa, las fiestas se han cancelado por una cuestión de Salud pública y rebrotes como los de Ordizia nos recuerdan que tenemos que extremar la prudencia".

Tras recordar que este sábado "debería sonar el txupinazo en Barakaldo", Zubiaurre ha señalado que la crisis sanitaria ha obligado a tomar "una de las decisiones más difíciles de la pandemia, la suspensión de los Karmenak 2020".

En nombre del Ayuntamiento de Barakaldo, ha realizado un llamamiento a "la prudencia y la responsabilidad" ante las imágenes de aglomeraciones que se han repetido las últimas semanas en municipios en los que también habían suspendidos sus fiestas patronales.

"No podemos permitir que situaciones de este tipo se produzcan en nuestra ciudad. La Policía Local y la Ertzaintza estarán vigilantes esos días, pero el primer acto de responsabilidad comunitaria debe salir de nosotros mismos", ha advertido.

CONCENTRACIÓN

Por eso, ha pedido "prudencia, respeto y responsabilidad para evitar aglomeraciones y no poner en peligro a los barakaldeses". En ese sentido, ha indicado, el Ayuntamiento ha tenido constancia de que se está realizando un llamamiento ciudadano para acudir a una concentración este sábado, de 19.00 a 21.00 horas bajo el lema "Barakaldo Jaietan".

Gorka Zubiaurre ha remarcado que se trata de un acto que "no ha sido acordado en la Comisión Municipal de Fiestas, ni organizado por el Ayuntamiento, por lo que desde la institución local no puede garantizar que se cumplan las medidas de prevención indicadas por los responsables sanitarios".

Por ello, ha realizado un llamamiento a no acudir a ese acto, "que podría suponer un riesgo para la salud pública de la ciudad". "No estamos para hacer experimentos con gaseosa. Brotes como el de Ordizia nos tienen que servir para darnos cuenta del riesgo que esto supone. No sirve de nada haber tomado la decisión de haber suspendido las fiestas, con todo lo que conlleva para la economía de la ciudad, si no se respeta la medida y se programan actos que nos pueden poner en riesgo a todos y todas", ha subrayado.

Por último, ha advertido de que "no podemos olvidar todo el dolor que hemos sufrido durante la pandemia", por lo que ha insistido en que "debemos ser responsables y continuar avanzando con pasos firmes y seguros".