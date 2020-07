Kiko Jiménez y Sofía Suescun terminan en el hospital tras sufrir un percance durante sus vacaciones en Ibiza

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se llevaron un gran susto este miércoles durante sus vacaciones en Ibiza. Y es que la ganadora de Supervivientessufrió unainsolación por la que tuvo que acudir al hospital de la mano de su pareja, que estuvo a su lado en todo momento, según explicó la influencer en Instagram.

Parece que la hija de Maite Galdeano tomó el sol más tiempo del recomendado. "Hola. Hasta hace un momento me encontraba realmente mal", avanzó en una 'historia' en la que aparecía posando con un paño húmedo sobre la frente.

"He vomitado y he sentido muchos escalofríos y mal temple. Definitivamente, me ha dado una insolación. Es la primera vez que me ha pasado, sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente", añadió la ganadora de GH.

Sofía Suescun, en una 'historia' en Instagram. @SOFIA_SUESCUN / INSTAGRAM

Afortunadamente, el rostro de Mediaset contó con la ayuda de su prometido, que le ayudó a darse una ducha, le puso crema y paños de agua para calmar el dolor. Asimismo, ambos creyeron que lo mejor sería ir al hospital, tal y como contaron ambos en Instagram. "Ya estamos perfectos, siempre juntos", escribió Suescun.

La pareja ha publicado unas stories este jueves en la piscina del hotel entre risas, gestos de cariño y vídeos en tono divertido. "Gracias por preocuparos. Estamos ya bien. Una anécdota más, lo que no nos pase...", ha escrito el de Linares.