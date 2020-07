Veïns de Benimaclet veuen "encoratjadora" i un "triomf" del barri la idea de Ribó de mantindre horta en el PAI

L'entitat s'ha expressat d'aquesta manera, en un comunicat, després que Joan Ribó traslladara aquest dimecres a representants de Metrovacesa, la promotora del PAI, i de l'Agrupació d'Interés Urbanístic de Benimaclet, la seua idea durant una reunió celebrada en el consistori.

A més de plantejar que en el desenvolupament del PAI de Benimaclet es mantinga horta, el responsable municipal va demanar que es duga a terme consensuant-ho "al màxim" amb els veïns i que la urbanització i els edificis que es facen estiguen "integrats" amb les construccions i dotacions "del barri anterior".

"Després de molts anys de reflexions i debats, en els quals caldria destacar el concurs d'idees organitzat des de l'associació veïnal, i els tallers participatius 'Benimaclet és Futur' programats des de la Regidoria de Participació Ciutadana, en els quals ha participat la pràctica totalitat d'entitats del barri, la notícia no pot ser més encoratjadora", ha plantejat.

L'Associació de Veïns ha agregat que la proposta de Ribó "evidencia la voluntat de fer ciutat d'una manera diferent, sensible a les necessitats dels ciutadans que viuen en ella" i "no als interessos dels quals solament volen traure beneficis per a poder fugir sense mirar als qui deixen arrere".

En aquesta línia, l'entitat ha assenyalat que "és, sens dubte, un triomf de tot el teixit associatiu del barri" i en el qual s'han de "reconéixer en particular les aportacions i mobilitzacions de Cuidem Benimaclet".

L'associació veïnal ha afegit que "en tot cas, cal tindre present que" una "paralització" del PAI "no és el final de res sinó la continuïtat de la lluita". "Des de l'Associació Veïnal continuarem amb les rondes de reunions que venim mantenint amb els grups municipals i diversos regidors per a informar-los i entregar-los el nostre projecte alternatiu al PAI -Benimaclet, Porta a l'Horta-", ha exposat en aquesta línia.

Després d'açò, ha ressaltat que "és ara quan tot el veïnat i les seues organitzacions han de continuar treballant per a dissenyar el futur urbanístic del nostre barri". "El Benimaclet que hem de deixar a les futures generacions", ha subratllat.