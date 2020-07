Melania Álvarez: "El Gobierno no miente, se colaboró con los centros de mayores privados"

20M EP

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez ha manifestado este jueves de manera categórica que el Gobierno "no miente, otra cuestión es que lo que diga el Gobierno guste o no gusté, pero hubo colaboración con los centros privados y eso no se puede negar porque es injusto y no es cierto".