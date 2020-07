La tensión en La casa fuerte se puede cortar con un cuchillo. Día tras día hay discusiones y enfrentamientos, la mayoría de ellos protagonizados por los mismos concursantes. El último tenso momento ha sido entre Maite Galdeano y Oriana Marzoli, el cual ha provocado que las redes pidieran la expulsión de la venezolana.

La extronista, que ya ha tenido trifulcas con Fani, Leticia Sabater o Yola Berrocal, fue detrás de la madre de Sofía Suescun, que se encontraba en la piscina, con una cacerola dando golpes, emulando la misma actitud que tuvo ella durante el cumpleaños de Fani.

Ante esto, la pamplonesa le dijo: "Esta chica lo que quiere es desquiciar a las personas y no lo está consiguiendo". "¿No te gusta mojarte?", le preguntó Oriana para provocarla.

Oriana se tira encima de maite para hacerle una aguadilla y no veo que el equipo diga nada

Esto está rozando el acoso



Esto está rozando el acoso #LaCasaFuerteUHpic.twitter.com/YE6KlJ6q4H — MontySuescun 💫🚌 (@MontySuescun) July 8, 2020

En ese momento, Maite comenzó a salpicarla desde dentro del agua y Marzoli se enfadó tanto que se tiró a la piscina encima de ella, dándole con la pierna y hundiéndola. "Me da fobia el agua, se me ha hundido la cabeza. Me duele muchísimo la garganta por el cloro", comentó Maite tras salir del agua.

Aun así, la exviceversa no tuvo ni un poco de compasión por Galdeano, que ya tuvo anteriormente un percance en una prueba y casi se ahoga en la piscina al volcársele el flotador. "Uy, está a punto de morirse".

Lo de la piscina lo han cortado porque es sancionable.



Oriana es una **** ** ****



Piden la expulsión disciplinaria de Oriana de 'La casa fuerte' por su enfrentamiento con Maite Galdeano en la piscina