CyL tacha de "vergüenza" que el Gobierno no identifique a las CCAA que no informaron de fallecidos en residencias

20M EP

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha tachado de "vergüenza e intolerable" que el Gobierno central no haya publicado el nombre de las comunidades autónomas que no han comunicado nunca los datos sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia o no han cumplido la periodicidad exigida por el Ministerio.