Consultorio de Vivienda: "Tengo un local pero la comunidad me niega el acceso a los servicios básicos, ¿pueden hacerlo?"

Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Salidas de humos

PREGUNTA Vivo en un primero con un patio de luces amplio pero tengo a cada extremo dos salidas de humo que vienen de los locales de abajo.

Uno de ellos es un salon de estética que usa productos quimicos (disolventes y demás). ¿Pueden tener esas salidas de humo directamente a mi patio o deberían subirse hasta el tejado de la finca?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En Madrid capital, los conductos de evacuación de humos deben situarse un metro y medio por encima de la cota más alta del edificio.

Si su edificio se encuentra en otra localidad o provincia, debe consultar la normativa municipal aplicable al efecto.

Sin usar el patio

PREGUNTA Vivo en un piso y tenemos un patio de 200 metros cuadrados y solo estamos los tres vecinos y el patio de comunidad, pero el dueño del piso no me permite ni dejar la bici en la puerta ni barbacoa pequeña... y con el calor tengo ganas de poner una piscina para mi hija pequeña. ¿Es justo?, ¿no puedo usar el patio para nada de nada?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El uso que debe realizarse del patio debe aprobarse mediante normas de régimen interior entre los propietarios.

El administrador niega documentación

PREGUNTA Vivo en una comunidad de 24 vecinos, de los cuales la mayoría son personas mayores, unos, y con pocos estudios, otros. El administrador, que lleva más de 15 años ejerciendo como tal en nuestra comunidad, la utiliza como si fuera su feudo, como una prospección de su casa. Hace y deshace a su antojo, llevándose a esa mayoría a su terreno.

El resto de vecinos no podemos hacer nada. Siempre estamos en minoría. Yo tengo clara su mala praxis y que abusa de su poder. Además cuando le solicitamos algun documento nos da largas. ¿Qué podemos hacer? Nos sentimos impotentes.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como propietario, tiene derecho a consultar la documentación de la comunidad salvo lo que afecte a datos de carácter personal y alegue un interés legítimo.

Quitar el jacuzzi

PREGUNTA Instalé un jacuzzi hace 19 años y ahora mi vecino me dice que es ilegal. El arquitecto del edificio en su día me dijo que lo podía poner pero no me lo dio por escrito. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Consulte con un aparejador para que se emita un informe técnico sobre la viabilidad de la instalación y que garantice que no se supera el nivel máximo permitido de sobrepeso que pueda comprometer el estado del forjado.

Sueldo del conserje

PREGUNTA El conserje de mi comunidad se dio de baja por coronavirus a mediados de marzo. Sigue de baja, ya dio negativo pero ahora tiene secuelas, dice...

La comunidad de propietarios le está completando lo que le paga la Seguridad Social hasta el cien por cien de su salario (por cierto, muy alto, nadie sabe por qué).

Hay mutua, ¿no tendría que completar el sueldo la mutua y no el empleador, que en este caso es la comunidad de propietarios? ¿Hasta cuándo hay que seguir así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la consulta a la asesora laboral del CAFMadrid, Carmen Jiménez, responde lo siguiente: La mutua no asume las mejoras establecidas por convenio colectivo, sólo la empresa que en este caso es la Comunidad de Propietarios.

El salario resulta mayor dado que la incapacidad temporal se calcula sobre la base de cotización que lleva incluida la prorrata de pagas extras.

La baja del conserje continuará mientras el Servicio Médico de Salud confirme la incapacidad temporal del empleado y hasta que cursen su alta, bien por mejoría que implica la reincorporación bien por pase a una incapacidad definitiva.

Propietario de local

PREGUNTA Tengo un local en propiedad en la planta semisótano de un edificio de viviendas. Pago la cuota de comunidad desde el primer día y el administrador me deniega el acceso a la calefacción central, a la antena de televisión comunitaria y la instalación de un portero automático. ¿Tiene derecho la comunidad a decidir no darme todo esto?