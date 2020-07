A presó per assaltar cases de camp a Elx per a portar-se bicicletes i ferramentes

Els agents li atribueixen, almenys, set delictes de robatori amb força i un delicte de furt comesos en vivendes de partides rurals. El detingut ja ha ingressat a la presó.

Els fets van començar a investigar-se a mitjan maig del 2020, després de detectar un lleuger repunt en la comissió de robatoris en interior de cases rurals, entre les partides de Perleta i Valverde a Elx. En aquests robatoris destacava la sostració, en la seua majoria, de bicicletes i, sobretot, ferramentes i elements de jardineria de tot tipus, ha indicat l'institut armat.

El 15 de maig es va interceptar en aquesta zona una persona que portava una desbrossadora. Es va procedir a la seua identificació, resultant ser veí de la partida rural però, en ser preguntat per la procedència de la ferramenta, no va aportar una explicació coherent, per la qual cosa els agents van decidir intervenir-la, per a aclarir la seua titularitat.

Així, els agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Santa Pola van centrar les seues perquisicions en aquest veí.

El 6 de juliol, es va personar en dependències policials un veí de la pedania de Valverde, que va denunciar la sostració d'una desbrossadora de l'interior de la seua finca, una desbrossadora que coincidia amb la intervinguda el 15 de maig anterior al veí identificat.

Amb aquesta nova informació, es va procedir a la detenció del possible autor, el 7 de juliol.

En el moment de la seua detenció, portava una motxilla que contenia ferramentes utilitzades per al tall de tancat, amb la finalitat d'accedir a l'interior de les diferents finques.

Els agents van sol·licitar autorització per a realitzar una entrada i registre del domicili del ja detingut i van trobar en l'interior tres bicicletes, que constaven com denunciades per sostració, a més de nombroses ferramentes i elements diversos de jardineria, dels quals es continua amb les gestions d'indagació, per a aclarir la seua legítima procedència.

Al detingut, un espanyol de 35 anys, se li imputa, de moment, set delictes menys greus de robatori amb força en interior de vivenda i un delicte lleu de furt.

Ja ha sigut posat a la disposició de l'autoritat judicial, qui ha decretat el seu ingrés a la presó, a l'espera de juí.