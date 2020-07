CCOO advierte, ante la negociación en medianas superficies, de que las empresas "no pueden ganar dinero por la pandemia"

Así lo ha señalado Gutiérrez en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario de Acción Sindical, Luis Sáez, al ser preguntados por la negociación de este convenio, para la que se ha establecido una nueva cita el próximo lunes, 13 de julio.

Los representantes sindicales han aseverado que las empresas de este sector "no han tenido una bajada de ingresos" y si han tenido que contratar a más personal para cumplir las medidas de seguridad sanitaria, han tenido apoyo de las administraciones para que no fuera muy gravoso. Por ello, Marcos Gutiérrez ha censurado que "no puede haber empresas que pretendan ganar dinero a costa de la pandemia".

Tanto Gutiérrez como Sáez han incidido en que consideran que es el momento de que se reconozca a los trabajadores de los supermercados el "esfuerzo, responsabilidad y profesionalidad" por su esfuerzo durante los meses más duros de la pandemia, cuando han "dado la cara" para que a la sociedad "no le faltara de nada".

"Es necesario dignificar las condiciones de trabajo de un colectivo que, junto el sanitario y algún otro, ha estado soportando lo más duro de la pandemia", ha subrayado Marcos Gutiérrez, mientras Sáez ha recordado que los sindicatos propusieron un periodo transitorio hasta final de año con una subida del 2 por ciento en los salarios y aplicar el nuevo convenio a partir de enero de 2021 con otro incremento del 2 por ciento.

Según Sáez, la patronal plantea que "es inasumible una subida del 2 por ciento", cuando ha recalcado que no serían mucho más de 20 euros al mes, ya que se trata de trabajadores, como el caso de un dependiente, tienen una nómina de unos 1.035 euros al mes, de los que "llegan a casa" netos unos 900.

Luis Sáez ha explicado que el sindicato espera a la reunión del lunes si bien ha matizado que no ve "visos" de que la patronal acuda con una buena propuesta. Y aunque por el momento ha señalado que no tienen pensado convocar movilizaciones, ha aseverado que la representación laboral no va a cerrar la negociación con un "cero por ciento de incremento", al tiempo que ha reclamado el apoyo de la ciudadanía, que contó con la presencia de estos trabajadores en los meses más duros de la pandemia.