Cámara de Cuentas recomienda a Tomares facilitar el acceso y actualizar la información sobre transparencia

En su informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia en determinados municipios de 20.000 a 50.000 habitantes, recogido por Europa Press, la Cámara de Cuentas indica que el Consistorio debe facilitar la accesibilidad general de la información sobre transparencia y unificar, en su caso, los indicadores que figuran en el Portal de Transparencia, pues entiende que hay "dualidad" entre los indicadores municipales 2015 y los indicadores del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2014 que se recogen en la web, lo que "no favorece el acceso de los ciudadanos a la información pública".

En este marco, menciona como "incumplimientos normativos" que no se publique la normativa aplicable a la entidad local, las delegaciones de competencias vigentes, el inventario de bienes, las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de los empleados públicos, que no sea accesible la oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal o que no se identifiquen las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.

Asimismo, indica que no se publican las agendas institucionales del equipo de gobierno, las indemnizaciones que perciben los altos cargos del ayuntamiento como consecuencia de los viajes que efectúan, no están accesibles las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales una vez aprobados por el Pleno, las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos ni el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

Por ello, recomienda, además, que se efectúe una actualización permanente de la información sobre transparencia que figura depositada en su portales y que se valore la necesidad de aprobar ordenanzas sobre transparencia, apostando por incorporar en la web municipal o en la del portal de transparencia estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información efectuadas o publicar las resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sobre las reclamaciones.

Considera que se debe elaborar anualmente una memoria que recoja el seguimiento del principio de transparencia en el municipio y las mejoras producidas, así como que se expongan las fechas en las que se deposita la información publicada y los datos actualizados de la asignación a los grupos políticos.