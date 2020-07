María Pombo asegura que iba "atacada" al comenzar el tratamiento contra la esclerosis múltiple

Que la vida es una montaña rusa de emociones no por ser un cliché es menos cierto según en qué etapa nos encontremos y según a quién nos refiramos. Sin lugar a dudas, en el caso actual de María Pombo, no podría ser más cierto, pues solo hay que ver las noticias sobre ella las últimas semanas.

No es solo que anunciara su embarazo (algo muy buscado y que como demuestra en las reacciones de sus familiares y amistades, les llena tanto a ella como a su pareja, Pablo Castellano, de felicidad) sino que poco después dio a conocer que padecía esclerosis múltiple.

Ya lo había avanzado, pero fue el diagnóstico definitivo de que sufre esta enfermedad autoinmunitaria que afecta sobre todo al cerebro y a la médula espinal (y con la que su madre lleva bregando más de 20 años) el que hizo que sus seguidores tomaran conciencia y la apoyaran masivamente.

Su millón y medio de followers saben ya que estas dolencias no afectarán al bebé, algo que también ha tranquilizado a la influencer, pero eso no quita que siempre se pase algo de miedo cuando se comienza el tratamiento, que es lo último que ha desvelado Pombo.

En una serie de stories, la madrileña de 25 años ha comentado que se siente feliz una vez ha pasado, pero que al comienzo se mostró algo nerviosa. "Estoy muy contenta. Creía que me iba a doler muchísimo, iba atacada. Encima, el aparato con el que me tengo que poner la medicación es gigante, pero luego la aguja es muy finita, no es nada, así que ni me he enterado", ha comenzado su explicación sentada en su sofá.

"Yo soy bastante exagerada con los dolores, así que estoy feliz. Me lo tengo que poner cada quince días. Puedo ponérmela en el brazo o en la tripa, pero esta vez me lo he puesto en la pierna, que es donde me lo han recomendado por el embarazo", ha asegurado.

Asimismo, la joven ha decidido que irá contando el proceso de manera que pueda normalizarlo entre sus fans y para evitar el desconocimiento que hay sobre estos procedimientos médicos, así como para resolver cualquier duda sobre su enfermedad.

"Me da la sensación, leyendo vuestros mensajes, de que hay mucho desconocimiento y que genera mucho respeto esta enfermedad. Escuchamos casos muy graves, lo raro es encontrar los casos de esa gente de la que estamos rodeados que conviven perfectamente sin que se les vea [la enfermedad] y que deciden no contarlo", ha explicado.