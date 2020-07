El Gobierno insta a Feijóo a que tome medidas para que los ciudadanos de A Mariña puedan votar con seguridad

El brote de coronavirus en A Mariña días antes de las elecciones gallegas ha hecho que una decena de alcaldes pida su aplazamiento para la comarca confinada. Desde el Gobierno, la portavoz María Jesús Montero ha defendido el derecho a la salud de los ciudadanos así como el derecho "a elegir a sus representantes", por lo que ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que busque la fórmula que haga compatible ambos derechos en la zona afectada para que sus ciudadanos puedan votar con las máximas garantías sanitarias.

Para ello, considera "conveniente" que Feijóo "se ponga de acuerdo con el resto de formaciones" para consensuar dicha fórmula.

Preguntada por los brotes que se están extendiendo por el país, y en concreto por el de Lleida, Montero ha recalcado que "no hay que bajar la guardia porque cuando no se cumplen las medidas de seguridad se dan repuntes". A su juicio, "hoy por hoy están localizados" pero no se descarta que aparezcan nuevos focos.

En este sentido, ha mostrado su confianza en la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene las competencias para controlar el brote de Lleida, y ha destacado la coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Sobre un hipotético nuevo estado de alarma, la portavoz del Gobierno ha explicado que el presidente propuso levantar el estado de alarma "cuando la situación estuviera controlada" pero que, si se da el caso y si el Gobierno considera que hay que tomar medidas excepcionales, "como ya lo hemos hecho lo volveríamos a hacer".