El Consistori valencià contractarà 120 majors de 30 anys

L'Ajuntament de València, a través de València Activa, contractarà abans de finalitzar l'any a 120 persones desocupades majors de 30 anys. Així ho va anunciar ahir la responsable de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui va destacar que “es contractarà 50 persones més que l'any anterior”.

Aquesta contractació es pot posar en marxa gràcies a una subvenció del servei autonòmic d'Ocupació, Labora, d'1.609.237,56 euros, la qual cosa permetrà formalitzar 120 contractes laborals directes en el Consistori de la capital del Túria durant un període de sis mesos. “Enguany, l'Ajuntament de València ha rebut un 62% més de subvenció”, va explicar Bernabé, ja que, tal com va recordar, “l'any passat es va concedir una subvenció de 988.567,38 euros”. D'aquesta manera, segons va apuntar la regidora, “gràcies a aquest augment, contractarem 120 persones aquesta edició, 50 més que l'any anterior”.

“Des de l'Ajuntament de València i València Activa”, va prosseguir, “apostem per la creació d'ocupació de qualitat, així com per una formació contínua i gratuïta. A causa del context en el qual ens trobem, és més necessari que mai dur a terme des de les administracions aquest tipus d'accions dirigides a combatre la desocupació entre aquests col·lectius de població”, va explicar.

Aquest pla d'ocupació, al costat d'un catàleg de formació específica, s'emmarca dins del programa Oportunitats de València Activa, dirigit a persones desocupades majors de 30 anys i que es troben en atur de llarga duració.

Per part seua, el pla d'ocupació Oportunitats compta amb accions formatives específiques i gratuïtes per a persones majors de 55 anys. “Més de 100 persones podran realitzar cursos concrets sobre la superació de la bretxa digital i anglés, destinant-se 25.000 euros des del Consistori per a dur a terme aquestes accions formatives”, va detallar Bernabé.

En eixe sentit, la regidora va manifestar que “és necessari posar en marxa mesures que afavorisquen l'accés a una formació per a poder millorar les oportunitats d'aquest col·lectiu de difícil inserció a l'hora de trobar una ocupació”.

Els requisits per a poder optar als contractes i accions formatives vinculades a aquests plans d'ocupació són estar empadronat a la ciutat de València, inscrit o inscrita en Labora com a demandant d'ocupació i en la Agència d’Ocupació València Activa, així com tindre més de 30 anys.

Revisió de la classificació en el programa Emcuju

D'altra banda, el sindicat Comissions Obreres (CC OO) va informar ahir que la regidora Bernabé ha acordat amb les organitzacions sindicals de l'Ajuntament de València revisar la classificació de 89 joves del programa Emcuju i corregir les irregularitats detectades en la contractació del total de 303 joves que va denunciar CC OO.

El sindicat va acudir a la Inspecció de Treball el passat 22 de novembre després de constatar que no s'havia efectuat correctament la classificació de 89 joves, seleccionats amb un perfil de titulació corresponent al grup de cotització 1.

L'Ajuntament, que en el moment de la contractació va enquadrar en el grup de cotització 2 a totes les persones joves seleccionades, es va limitar a pujar els salaris a tots per igual després de la denúncia de CC OO, però sense rectificar la classificació professional del personal contractat, expliquen des de la central sindical.

Davant el requeriment de la Inspecció, la Regidoria d'Ocupació ha rectificat i atendrà una classificació en funció dels perfils requerits i de les funcions del personal contractat. “CC OO sempre ha sostingut que, mancant una classificació específica per a aquest personal, resulta indefugible classificar-los segons les funcions encomanades a cada perfil professional”, van apuntar ahir fonts del sindicat.

En conseqüència, l'única referència possible és la classificació professional utilitzada per al personal funcionari en la relació de llocs de treball municipal (RPT). Per això, l'Ajuntament es veurà obligat a retribuir a 89 persones acollides al programa d'ocupació Emcuju, com a mínim, 100 euros més per cada mes treballat.

CC OO demana revisar els salaris

CC OO ha demanat a la Inspecció de Treball que revise la totalitat de les retribucions del personal laboral dels plans d'ocupació efectuats a l'Ajuntament de València. Segons el sindicat, el sistema de retribucions actual, mancant una classificació professional diferent a la que existeix per al personal funcionari, podria vulnerar la directiva marc que equipara condicions retributives de personal temporal i fix en l'administració pública i que fixa que a les mateixes funcions ha de correspondre el mateix salari.

En xifres

1,6 milions d'euros és l'import de la subvenció del Consell per a les contractacions.

50 contractes més que l'any passat es podran formalitzar en aquesta ocasió, fins als 120.

25.000 euros destinarà València Activa a formació específica per a majors de 55 anys.