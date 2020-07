Ribó rebutja el PAI de Benimaclet: demana preservar horta i consens veïnal

Gir en les polítiques de desenvolupament urbanístic cap a la protecció efectiva de l'horta i dels barris. El PAI de Benimaclet, tal com està formulat, amb la proposta de 1.300 habitatges en altura i zones verdes, no compta amb el suport de l'alcalde de València, Joan Ribó, que buscarà una postura comuna del Govern municipal amb els seus socis del PSPV-PSOE, entre les delegacions del qual es troba la d'Urbanisme.

Ribó ha plantejat aquest dimecres, després de reunir-se amb els responsables de Metrovacesa, promotora que reuneix la major part del sòl, tres condicions: que en el desenvolupament d'aquest pla urbanístic es mantinga horta en aquesta zona de la ciutat, que es duga a terme consensuant-lo "al màxim" amb els veïns i que la urbanització i els edificis que es facen estiguen integrats amb les construccions i dotacions "del barri anterior". "Això no ho veiem de manera clara en el presentat per Metrovacesa", ha afirmat.

El responsable municipal ha explicat després d'aquesta trobada que ha transmés la citada proposada "com a alcalde" i com a membre del grup Compromís, integrant al costat del PSPV del Govern municipal. "Aquest projecte no ens agradava. Pensàvem que s'havia de modificar i en aquest sentit estem treballant", ha comentat.

Ribó s'alinea d'aquesta manera amb col·lectius ciutadans i veïnals del barri, com Cuidem Benimaclet, que rebutgen de pla el pla de Metrovacesa i reclamen que es conserve l'horta productiva.

Una de les claus radica en les possibles indemnitzacions que hauria d'afrontar l'Ajuntament si reformula el pla amb menys habitatges, la qual cosa afectaria els drets adquirits. Estimacions dels veïns apunten a uns 11 milions d'euros, enfront dels 36 milions que calcula l'àrea de Desenvolupament Urbà i els 50 milions que apunten des de la promotora.

Ribó ha assegurat que la seua idea s'abordarà i consensuarà amb els socialistes, responsables de la Regidoria de Desenvolupament Urbà. "És una proposta que volem consensuar amb ells", ha precisat. "Nosaltres tenim molt clar i diem de forma molt clara que el projecte no ens agrada i que demanarem que d'alguna manera es modifique o que es faça d'una altra manera. Això ho tenim clar i ho volem parlar amb el PSOE, amb Urbanisme", ha afegit.

Reivindicacions veïnals "raonables"

L'alcalde considera "imprescindible" que "hi haja una part d'aquest PAI que siga horta" i que siga productiva, més enllà de zones verdes. "Aquesta és la gran reivindicació que es planteja des del moviment veïnal i aquesta és la part que estem treballant, en aquesta direcció", ha declarat.

Així, ha asseverat que en l'execució del PAI "han de plantejar-se algunes de les coses que plantegen els moviments veïnals de Benimaclet", que ha considerat, "d'alguna manera, raonables".

Imatge d'horta i del barri valencià de Benimaclet PROPUESTA 'BENIMACLET, LA INTEGRACIÓN CIUDAD-HUERT

Reclassificació per a blindar l'horta en la zona centre

El responsable municipal ha afegit que s'estudiarà com es pot fer. "No ho sabem. Ho estudiarem", ha manifestat, després del que ha parlat de la "reclassificació d'una part del territori augmentant fins al màxim l'edificació". No obstant això, ha matisat que no es planteja "en cap moment que es reclassifique tot sinó sobretot la zona centre, on estan els horts urbans". "És una zona que en aquests moments és horta i és cultivada. Que es mantinga ens sembla fonamental", ha assenyalat.

El primer edil, que s'ha mostrat partidari de "rebaixar" el nombre d'habitatges programats, ha ressaltat "com a element fonamental" també "la idea de fer tots els temes urbanístics d'una forma consensuada al màxim". Així mateix, ha defensat que els PAI que es desenvolupen en un barri no siguen "un altre barri", de manera que la nova construcció "siga adequada al que ja està construït".

A més, ha subratllat que des del Govern local es duu a terme en favor d'un model d'urbanisme que està "donant un gir" a la ciutat. En aquest punt, ha citat revisions urbanístiques com les realitzades en el Cabanyal i acords com l'adoptat amb l'Autoritat Portuària i els veïns per a Natzaret.

Respecte a la possibilitat de reduir altures, l'alcalde ha afirmat que és una cosa que s'ha plantejat. "Són 270.000 metres quadrats. Una part és del bulevard nord. Queden 180.000 metres quadrats. Crec que una part ha de passar a ser horta. S'hauria de reduir evidentment l'edificació total", ha comentat.

Sobre la propietat dels terrenys que es cultiven en l'actualitat com a horts, Ribó ha afirmat que "tot això s'ha de veure i analitzar" i ha recordat que hi havia sòl que pertany a una entitat bancària i a Metrovacesa. "Ací hi ha uns drets d'uns propietaris que hauríem d'analitzar en el seu moment. Això no ho qüestionem. Sabem que això no és a cost zero i que hi ha una sèrie d'elements que hauríem d'abordar", ha explicat.

Metrovacesa: la desclassificació "no és viable ni està justificada"

Metrovacesa ha assenyalat després de l'entrevista amb Joan Ribó que "en el cas que la postura transmesa" pel responsable municipal "siga finalment compartida pels seus socis de Govern, lamentaria profundament el canvi de criteri per part de l'Ajuntament després d'anys de treball conjunt i consensuat en el projecte".

Igualment, la promotora ha exposat que "una potencial desclassificació del sòl no és viable ni està en absolut justificada". "No és viable perquè per a això seria necessari alterar la classificació actual dels terrenys" ha apuntat, després del que ha indicat que hauria de "escometre's mitjançant la revisió de la totalitat del Pla General de València" i ha ressaltat que seria "necessària l'aprovació de la Generalitat".

"Això, a més, suposaria un elevat cost econòmic per a la ciutat" ha afegit l'empresa, que ha considerat que "no és una proposta justificada" perquè "el projecte actual sorgeix d'un procés participatiu que integra totes les necessitats i peticions plantejades pels veïns en el seu moment".

"La paralització i bloqueig d'aquest projecte comportaria una significativa pèrdua d'oportunitat per a la dinamització econòmica del barri de Benimaclet i per a la ciutat de València en termes d'inversió, rehabilitació i generació de llocs de treball, especialment necessaris en una conjuntura econòmica i social com l'actual", ha agregat l'entitat.

L'empresa ha subratllat que continua "oberta a estudiar la millora de la integració del projecte amb l'horta i el barri de Benimaclet que permeta el desenvolupament del projecte conforme als paràmetres urbanístics vigents i ratificats pel consistori en els últims anys".

Finalment, ha apuntat que "si la decisió final del Consistori resultara en la desclassificació total o parcial del sòl", actuarà "en defensa dels seus drets i contra l'arbitrarietat d'una decisió d'eixes característiques".