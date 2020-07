Sin números y sin información sensible: así es la primera tarjeta española 100% móvil

Evitar por todos los medios llevar información sensible encima -especialmente la relacionada con nuestra actividad financiera- se ha convertido en una de las metas de muchas de las empresas y servicios que nos rodean.

Según el último estudio de Mastercard, el 67% de las compras en España se han realizado con tarjeta en los últimos meses, una actitud que ha sido especialmente motivada por la situación sanitaria en la que nos encontramos. Ahora la multinacional de servicios financieros da un paso más allá en nuestro país y lanza junto a Orange Bank la primera tarjeta de débito 100% móvil.

El programa ‘Digital First’ de Mastercard permitirá a los clientes operar con su tarjeta digital y prescindir si así lo desean de la tarjeta física. De hecho, la tarjeta ya está disponible en la aplicación móvil de los clientes de Orange Bank y podrán hacer uso de la misma de forma inmediata: una vez que el usuario disponga de saldo en su cuenta, podrá empezar a efectuar compras online y realizar operaciones en comercios físicos o cajeros a través de las diferentes soluciones de pago móvil como Apple Pay, GooglePay o Samsung Pay.

“Orange Bank trae a Europa una innovación que solo disponen unas pocas instituciones financieras en el mundo”, dice la compañía en un comunicado de prensa. Es la primera vez en la zona EURO que una entidad bancaria forma parte de este programa de Mastercard, que permite emitir una tarjeta que “no incluye numeración ni datos sensibles, y que únicamente contiene el nombre personalizado del titular”.

Esta tecnología “incrementará la seguridad de los clientes”, ya que el número de tarjeta, el código CVC o la fecha de caducidad no se mostrarán y “solamente podrán visualizarse dentro de la app de Orange Bank previa autenticación del cliente”, explica la compañía.

Los clientes pueden “opcionalmente” solicitar la tarjeta física, que no tendrá información sensible y “por tanto no generará a los usuarios las mismas preocupaciones ante la pérdida o robo de la misma que el resto de las tarjetas del mercado”, añade.

Otras preferencias de seguridad, como congelar o descongelar la tarjeta, cancelarla si se necesita o controlar el límite de gasto, se podrán hacer también en la app como se puede hacer con las tarjetas clásicas actualmente.

Asimismo, tanto Orange Bank como Mastercard destacan el “beneficio medioambiental que proporciona poder prescindir del plástico de las tarjetas”, contribuyendo así a la “sostenibilidad del planeta”.

